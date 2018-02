El inolvidable grupo de pop británico Spice Girls, cuyas integrantes dejaron huella en la década de los 90, ha vuelto a juntarse, pero no necesariamente para hacer música. Una imagen del reencuentro puede verse en la red social Instagram.

"¡Amo a mis chicas! ¡Muchos besos! Emocionada", indicó la ex integrante de las Spice Girls y empresaria de la moda Victoria Beckham, quien compartió la foto en su perfil de Instagram, donde tiene más de 18.6 millones de seguidores.

Además de Victoria Beckham, aparecen en la foto Melanie "Mel C", Emma Bunton, Geri Halliwell y Melanie "Mel B" Brown. Todas ellas se juntaron en Londres, capital del Reino Unido. ¿De qué hablaron? Pues de negocios.

Como reporta el diario The Guardian, las cinco mujeres habrían firmado un acuerdo por 10 millones de libras esterlinas cada una, que implica visitar un programa de televisión en China, autorizar la edición de un nuevo disco de grandes éxitos, participar en un show de talentos, etc.

La reunión de las Spice Girls llega días después de celebrarse el vigésimo aniversario de "Spice World" (1998), película protagonizada por el quinteto durante la cima de su popularidad.

No es la primera vez que las cantantes se juntan después de la separación, tal y como ocurrió en 2007 con la gira "The Return of the Spice Girls", que las llevó por Europa y Norteamérica en más de 40 fechas. En 2012, además, cantaron en los Juegos Olímpicos de Londres.

DATO

A cierre de este artículo, la foto de las Spice Girls en Instagram tiene más de 750.000 "me gusta".