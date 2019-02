Thalía compartió el detrás de cámaras de "Lindo pero bruto"

Desarrollar el videoclip "Lindo pero bruto" de Thalía y Lali Espósito implicó mucha diversión, tal y como se muestra en el detrás de cámaras compartido en Instagram.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante y actriz Thalía compartió el divertido detrás de cámaras del videoclip de “Lindo pero bruto”, donde revela como fue su preparación para el clip.

En las primeras imágenes aparece Lali Espósito hablando frente a la cámara sobre la experiencia de grabar junto a una estrella como Thalía. La argentina comparte su emoción y declara que se encuentra al borde de las lágrimas por conocer a la mexicana.

“Quiero decirles que estoy emocionada de filmar con Thalía, sí me lo contaban hace algunos años no me lo hubiera creído… Me voy a poner a llorar en este momento porque estoy viendo a esta diosa, a quien admiro por todas sus telenovelas”, cuenta Lali Espósito en el clip de Instagram.

Luego, Thalía hace su aparición por detrás abrazando a Lali Espósito y ambas declaran sentirse felices por este nuevo proyecto en conjunto. Las imágenes también muestran a las artistas ensayando la coreografía del videoclip.

Recordemos que el material audiovisual de “Lindo pero bruto” fue lanzado el pasado 29 de enero y ha alcanzado más de 20 millones de visualizaciones en la cuenta oficial de YouTube de Thalía.