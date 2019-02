Vania Bludau a Legarda: "Fuiste el hombro que necesité"

La modelo peruana Vania Bludau también lamentó la trágica muerte de su amigo Fabio Legarda, músico que falleció producto de una bala perdida en Medellín, Colombia el pasado jueves.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió un sentido mensaje dedicado a su amigo Legarda, quien apareció en un momento difícil de su vida, cuando se separó de Frank Dello Russo en el año 2017.

En aquel entonces, Vania Bludau y Leslie Shaw se hicieron muy cercanas y salían juntas por lo que no era extraño verlas compartiendo en conocidas discotecas limeñas. En una de sus salidas, Vania conoció a Legarda, quien llegó al Perú a promocionar su nuevo sencillo junto a la cantante.

"No importa cómo finalizó. Hoy no importa nada, sólo sé que no merecías irte de esta manera, gracias por ser tan espiritual y ser el hombro que necesité. Espero que veas los sunsets más hermosos desde el cielo. Taramumbay", es el mensaje del post de Vania Bludau.

De esta manera, Vania Bludau se despidió del cantante cuya muerte ha conmocionado a toda Latinoamérica ya que perdió la vida producto de una bala perdida cuando caminaba por las calles de Medellín.

Cabe señalar que anteriormente, cuando a Legarda se le preguntó por Vania Bludau, el músico colombiano solo tuvo palabras de elogio hacia la modelo peruana.

"Vania (Bludau) es una linda chica, tiene una vibra especial que la hace tan querida. Me gusta salir con ella porque nos reímos mucho", dijo Legarda en una pasada entrevista.