XXXTentacion: Lil Xan se quiebra en Instagram tras muerte del rapero

Lil Xan, quien al igual que XXXTentacion es una de las figuras más jóvenes que destacan en el rap estadounidense, lamentó en una publicación de Instagram Stories el asesinato de su colega en circunstancias todavía no esclarecidas.

En una transmisión en vivo realizada en la red social, Diego Leanos, conocido artísticamente como Lil Xan, dijo sentirse con el corazón roto por la temprana partida de quien fue una de sus "más grandes influencias" musicales.

"Estoy harto de perder a tantos raperos. Por favor, díganme que esto no es real. ¿Murió X? Me estoy volviendo loco ahora. No puede ser que seamos la generación que ve partir a los raperos. No podemos perder más por tanta mie... X fue una gran inspiración para mí. Esto me duele tanto. Siento que me va a dar un ataque al corazón", se le oye decir al joven de 21 años en la grabación.

Lil Xan - "Betrayed". (Fuente: YouTube)

XXXTentacion, rapero originario de Florida y de 20 años, fue asesinado en plena luz del día en Deerfield Beach, una ciudad al norte de Miami.

Según el sitio web TMZ, la policía recibió por la tarde del lunes una llamada telefónica que informaba que dos atacantes con capucha habían robado una bolsa Louis Vuitton del vehículo del rapero, antes de regresar a un auto negro para escapar.