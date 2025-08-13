A meses de su primer anuncio, organizadores del Iris Music Fest confirmaron la incorporación de Laguna Pai a su destacado cartel de artistas, que ya incluye a Los Rabanes, Bahiano, Quique Neira y Tierra Sur, quienes se presentarán este 1 de noviembre en el Costa 21 de San Miguel.

De ese modo, la noticia forma parte de la renovación del festival, que ahora ofrecerá ingreso libre mediante el canje de entradas por donaciones de alimentos equivalentes al valor del boleto, que va a partir de S/ 20.

Cabe mencionar que, el show contará con más de 8 horas de música en vivo, y pretende recaudar 10 toneladas de alimentos para ayudar a quienes más lo necesitan.

Lo que en un inicio fue concebido como un festival comercial, hoy se transforma en un evento con propósito, refirió un comunicado de prensa, agregando que con esta decisión “priorizaba la accesibilidad y el impacto social”.

“Queremos que todos puedan vivir la experiencia IRIS, y que al mismo tiempo su participación signifique algo real para quienes más lo necesitan” , comentó el equipo organizador.

¿Cómo canjear las entradas?

El canje de entradas se realizará solo a través de Teleticket, donde cada persona podrá elegir entre donar en efectivo o en víveres, con el mismo valor establecido para cada zona:

Zona General : Donación mínima de S/ 20 en efectivo o víveres equivalentes

: Donación mínima de S/ 20 en efectivo o víveres equivalentes Zona VIP : Donación mínima de S/ 50 en efectivo o víveres equivalentes

: Donación mínima de S/ 50 en efectivo o víveres equivalentes Zona Platinum: Donación mínima de S/ 259 en efectivo (cupo limitado)

Asimismo, la organización comentó que, en caso los asistentes no puedan llevar los víveres, podrá comprarlos directamente en la puerta del recinto a la hora del ingreso.

Entradas para el Iris Music Fest

¿Qué pasará con los donativos?

Las donaciones en víveres serán recibidas en la entrada del Iris Music Fest a través del Banco de Alimentos del Perú y se destinarán a organizaciones y redes solidarias que trabajan directamente con comunidades en situación de vulnerabilidad.

Cabe mencionar que un porcentaje de lo recaudado económicamente será destinado a Voz Animal, una organización que trabaja por el rescate y protección de animales abandonados.

El Iris Music Fest cuenta con el apoyo de Voz Animal, el Banco de Alimentos del Perú, SKY Airlines y la Municipalidad de San Miguel