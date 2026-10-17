El montaje de la gira, tal como se vio en Quito, incluye un escenario de unos 40 metros de largo por 30 de alto y un bocatúnel de más de 26 metros de altura.
El montaje de la gira, tal como se vio en Quito, incluye un escenario de unos 40 metros de largo por 30 de alto y un bocatúnel de más de 26 metros de altura.
/ Iron Maiden
Por Redacción EC

Iron Maiden vuelve a Lima. La banda regresa a Perú tras más de 15 años de ausencia con su Run For Your Lives World Tour, una gira que celebra medio siglo de una agrupación que llevó el heavy metal a los estadios de todo el mundo. El show es parte de los 50 años de la banda fundada por Steve Harris y se perfila como el concierto más importante del año para el género en el país.

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