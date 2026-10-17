Iron Maiden vuelve a Lima. La banda regresa a Perú tras más de 15 años de ausencia con su Run For Your Lives World Tour, una gira que celebra medio siglo de una agrupación que llevó el heavy metal a los estadios de todo el mundo. El show es parte de los 50 años de la banda fundada por Steve Harris y se perfila como el concierto más importante del año para el género en el país.

La gira es un viaje por la etapa que consolidó a la banda. El setlist repasa los nueve discos fundamentales de Iron Maiden, desde el debut de 1980 hasta Fear of the Dark (1992). Steve Harris ha asegurado que esta es una de las producciones más elaboradas que la banda ha presentado, y el show promete propuestas visuales, teatrales y técnicas de primer nivel. Con más de 100 millones de discos vendidos, la agrupación llega a Lima en plena celebración de sus 50 años, con Eddie, su mascota, como figura central de una estética que marcó a generaciones de fans.

The Raven Age, la banda invitada, se formó en Londres en 2009. Su fundador, George Harris, es hijo de Steve Harris, bajista y fundador de Iron Maiden. / JOHN McMURTRIE

¿Cuándo es el concierto de Iron Maiden?

Iron Maiden se presentará el sábado 17 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional, ubicado en la capital. Será parte del Run For Your Lives World Tour 2026.

¿A qué hora es el concierto de Iron Maiden?

La jornada contará con The Raven Age como invitado internacional. El cronograma es el siguiente:

5:00 p. m.: apertura de puertas

7:30 p. m.: The Raven Age

8:30 p. m.: inicio del concierto de Iron Maiden

Puertas de acceso para el concierto de Iron Maiden

Entre las recomendaciones oficiales están evitar ir en movilidad propia para no congestionar la zona, llegar temprano para facilitar los controles de seguridad y ubicar las rutas de evacuación al ingresar. Quienes asistan con niños deben colocarles en un lugar visible una tarjeta con nombre, dirección y teléfono.

Campo A y Conadis: puertas 27 y 34. La puerta 27 está en la esquina de Madre de Dios con la avenida Paseo de la República. La puerta 34 está en la esquina de Madre de Dios con José Díaz, cerca de la boletería.

puertas 27 y 34. La puerta 27 está en la esquina de Madre de Dios con la avenida Paseo de la República. La puerta 34 está en la esquina de Madre de Dios con José Díaz, cerca de la boletería. Campo B: puerta 9, ubicada por la avenida José Díaz.

puerta 9, ubicada por la avenida José Díaz. Occidente: puertas 1, 2, 3, 6, 7 y 8, por el lado de José Díaz.

puertas 1, 2, 3, 6, 7 y 8, por el lado de José Díaz. Oriente: puertas 19, 20, 21, 24, 25 y 26, por la avenida Paseo de la República.

puertas 19, 20, 21, 24, 25 y 26, por la avenida Paseo de la República. Norte: puertas 10, 11, 12, 15, 16 y 17, en la zona sur del plano, frente a la avenida José Díaz.

En Quito, el show de Iron Maiden duró cerca de dos horas y diez minutos, con un bis de tres canciones. / ROBERTO CACERES

Las fechas de la gira de Iron Maiden

La gira latinoamericana de Iron Maiden tiene estas paradas:

5 de octubre: San Salvador, El Salvador (Estadio Jorge “Mágico” González)

8 de octubre: San José, Costa Rica (Estadio Nacional)

11 de octubre: Bogotá, Colombia (Vive Claro)

14 de octubre: Quito, Ecuador (Estadio Atahualpa)

17 de octubre: Lima, Perú (Estadio Nacional)

20 de octubre: Buenos Aires, Argentina (Estadio Huracán)

25 de octubre: São Paulo, Brasil (Nubank Parque)

31 de octubre: Santiago, Chile (Estadio Nacional)

Setlist de la actual gira sudamericana

Iron Maiden repite en Sudamérica el repertorio que trae desde el inicio de la gira, centrado en sus primeros nueve discos. En Quito, el show abrió con la canción “Doctor Doctor” de UFO y con “The Ides of March” reproducidas desde grabación, antes de que la banda subiera a escena. Esta es la posible setlist:

Murders in the Rue Morgue Wrathchild Killers Phantom of the Opera The Number of the Beast Infinite Dreams Powerslave 2 Minutes to Midnight Rime of the Ancient Mariner Run to the Hills Seventh Son of a Seventh Son The Trooper Hallowed Be Thy Name Iron Maiden

Bis