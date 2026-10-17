Iron Maiden regresó al Perú tras más de 15 años de ausencia con su "Run For Your Lives World Tour" y miles de fanáticos llegaron al Estadio Nacional para el mega concierto. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
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Así se vive la previa del concierto de la banda responsable de temas como "The Trooper" y "The Number of the Beast". (Foto: Julio Reaño/ GEC)
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Se espera que cerca de 30 mil fanáticos sean parte del show de Iron Maiden en el Estadio Nacional. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
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La previa se vive con intensidad a las afueras del coloso José Díaz. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
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El show es parte de los 50 años de la banda fundada por Steve Harris y se perfila como el concierto más importante del año para el género en el país. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
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Las puertas para el concierto se abrirán a las 17 horas, pero desde antes de iniciada la tarde ya habían fans esperando por la mejor ubicación. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
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El concierto de Iron Maiden iniciará a las 8:30 pm tras el show de los teloneros: The Raven Age. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
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Fanáticos de diferentes nacionalidades serán parte del concierto. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
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Fans internacionales lucen sus banderas en la previa del show. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
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Entre las recomendaciones oficiales están evitar ir en movilidad propia para no congestionar la zona, llegar temprano para facilitar los controles de seguridad y ubicar las rutas de evacuación al ingresar. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
El grupo colombiano se alista para presentar su cuarto disco y conversaron en exclusiva desde Bogotá con El Comercio sobre su nueva etapa.