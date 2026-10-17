La ATU confirmó la ampliación del servicio del Metropolitano y el Corredor Azul en sus redes sociales | Foto: Andina / Difusión / Composición EC
La ATU confirmó la ampliación del servicio del Metropolitano y el Corredor Azul en sus redes sociales | Foto: Andina / Difusión / Composición EC
Por Redacción EC

A pocas horas del concierto de Iron Maiden en el Estadio Nacional de Lima, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que ampliará el horario de atención del Metropolitano y reforzará el servicio del Corredor Azul hasta la medianoche de este sábado 17 de octubre, con el objetivo de facilitar el retorno seguro de cientos de fans.

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