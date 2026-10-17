A pocas horas del concierto de Iron Maiden en el Estadio Nacional de Lima, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que ampliará el horario de atención del Metropolitano y reforzará el servicio del Corredor Azul hasta la medianoche de este sábado 17 de octubre, con el objetivo de facilitar el retorno seguro de cientos de fans.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, la entidad informó que la Ruta 301 del Corredor Azul, cuyo paradero más cercano al estadio se encuentra en el cruce del jirón Saco Oliveros con la avenida Arequipa, “reforzará el servicio hasta la medianoche”.

Asimismo, indicó que ampliará el horario de atención de la estación Estadio Nacional del Metropolitano hasta la mismo hora, facilitando así el traslado de los fanáticos que asistirán al concierto, cuyas puertas se abrirán a las 4:30 p. m.

Por otro lado, la ATU precisó que el servicio nocturno del Metropolitano, conocido como El Lechucero, operará en sus horarios y recorridos habituales, desde las 11:30 p. m. hasta las 4 a. m.

“Las ARMY tuvieron su momento… ahora les toca a los metaleros”, publicó la autoridad de transporte en referencia a los recientes conciertos de BTS en Lima y a la presentación de la banda británica, que llega al país como parte de su gira Run For Your Lives, con la que celebra sus 50 años de trayectoria musical.

Horario del concierto de Iron Maiden en Lima

La presentación de Iron Maiden está programada para este sábado en el Estadio Nacional. La banda británica The Raven Age será la encargada de abrir el espectáculo a las 7:30 p. m., mientras que el concierto principal comenzará a las 8:45 p. m.

Los organizadores también difundieron una serie de recomendaciones para los asistentes, entre ellas evitar el uso de transporte privado, llevar el documento de identidad y colaborar con la revisión de sus pertenencias durante los controles de ingreso.

Entre los objetos prohibidos figuran bengalas, artículos pirotécnicos, cámaras con lentes removibles, filmadoras, grabadoras, laptops, objetos punzocortantes, artículos con puntas o púas, cadenas y armas de cualquier tipo.

Los asistentes también deberán revisar las indicaciones oficiales sobre el ingreso de alimentos y bebidas, mismas que están prohibidas dentro del recinto, pero fuera no. Las últimas entradas para el concierto continúan disponibles a través de Ticketmaster.

¿Cuál sería el setlist de Iron Maiden en Lima?

La banda presentaría un repertorio que recorre distintas etapas de su trayectoria, desde sus primeras composiciones hasta algunos de sus temas más emblemáticos, para el espectáculo en el Nacional, la lista podría ser esta:

2 Minutes to Midnight

Aces High

Fear of the Dark

Hallowed Be Thy Name

Infinite Dreams

Iron Maiden

Killers

Murders in the Rue Morgue

Phantom of the Opera

Powerslave

Rime of the Ancient Mariner

Run to the Hills

Seventh Son of a Seventh Son

The Ides of March

The Number of the Beast

The Trooper

Wasted Years

Wrathchild