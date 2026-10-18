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Pantallas, llamas y fuegos artificiales marcaron el montaje de Iron Maiden en Lima, el 17 de octubre, parte de la gira con la que la banda celebra sus 50 años. (Foto: César Bueno)
Pantallas, llamas y fuegos artificiales marcaron el montaje de Iron Maiden en Lima, el 17 de octubre, parte de la gira con la que la banda celebra sus 50 años. (Foto: César Bueno)
/ CBM
Por Ángel Navarro Quevedo

Bruce Dickinson tiene 68 años y la preocupación por un tumor que ya no está. Once años antes, los médicos le sacaron de la base de la lengua lo que amenazaba con quitarle el oficio. Hace cuatro noches, aún se vieron las secuelas en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Dickinson terminó la decimocuarta canción, “The Trooper”, y en lugar de flamear la bandera del Reino Unido, se detuvo y se fue a los camerinos. Cantó desde el backstage, regresó furioso y pidió que no encendieran bengalas porque, dijo, son veneno para su voz. La noche del sábado, en el Estadio Nacional del Perú, las bengalas regresaron, pero con otro desenlace.

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