El esperado concierto de Iron Maiden en Lima, realizado el sábado 17 de octubre en el Estadio Nacional, estuvo marcado por una polémica relacionada con el uso de bengalas. Pese a las advertencias de Bruce Dickinson y las restricciones anunciadas previamente, algunos asistentes encendieron estos artículos pirotécnicos durante el espectáculo de la legendaria banda británica.

El hecho generó preocupación debido a que, días antes, el vocalista había manifestado públicamente su rechazo al uso de bengalas entre el público. Dickinson explicó que el humo desprendido por estos dispositivos afecta su respiración y dificulta su desempeño sobre el escenario.

La advertencia surgió luego de lo ocurrido el pasado 14 de octubre en Quito, Ecuador, donde Iron Maiden ofreció un concierto como parte de su gira internacional. Durante la presentación, el cantante interrumpió su interpretación de “The Trooper” para reclamar a los asistentes que estaban utilizando bengalas.

El momento de las bengalas no debió darse porque así lo pidió la banda. Sin embargo, eso no va a empañar el gran concierto de Iron Maiden en Lima. https://t.co/M0xySa5nUa — Pedro Luis Ramos (@Dropedice) October 18, 2026

“No puedo cantar si están encendiendo bengalas, no puedo respirar”, expresó Dickinson, visiblemente incómodo. El músico también recordó que la banda cuenta con sus propios efectos pirotécnicos y que no necesita que los espectadores utilicen estos dispositivos durante sus presentaciones.

Ante esta situación, los organizadores del concierto en Lima anunciaron la prohibición del ingreso y uso de bengalas. A través de sus redes sociales, exhortaron a los fanáticos a respetar las indicaciones de la agrupación y advirtieron sobre la realización de controles de seguridad dentro y fuera del recinto.

La preocupación también está relacionada con la salud del vocalista, quien superó un cáncer de lengua y garganta en 2015. La exposición al humo de los artículos pirotécnicos puede provocar irritación en las vías respiratorias y afectar su capacidad para cantar.

Iron Maiden regresó al Perú tras más de 15 años de ausencia con su "Run For Your Lives World Tour" y miles de fanáticos llegaron al Estadio Nacional para el mega concierto. (Foto: Julio Reaño/ GEC)

Pese a las advertencias, el encendido de bengalas durante el concierto de Iron Maiden en Perú fue registrado por otros asistentes. Incluso se reveló que algunos de los fans presentes apagaron rápidamente los pirotécnicos.