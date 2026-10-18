Pese a las advertencias de Bruce Dickinson y las restricciones anunciadas previamente, algunos asistentes encendieron bengalas durante el concierto de Iron Maiden en Perú. (Foto: Thomas Frey - AFP / Captura de X - @chisuena)
Pese a las advertencias de Bruce Dickinson y las restricciones anunciadas previamente, algunos asistentes encendieron bengalas durante el concierto de Iron Maiden en Perú. (Foto: Thomas Frey - AFP / Captura de X - @chisuena)
Por Redacción EC

El esperado concierto de Iron Maiden en Lima, realizado el sábado 17 de octubre en el Estadio Nacional, estuvo marcado por una polémica relacionada con el uso de bengalas. Pese a las advertencias de Bruce Dickinson y las restricciones anunciadas previamente, algunos asistentes encendieron estos artículos pirotécnicos durante el espectáculo de la legendaria banda británica.

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