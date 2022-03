La última vez que estuvo en Perú fue hace tres años. Llegó de vacaciones para visitar a la familia y amigos. Hoy, las cosas para el tenor Iván Ayón-Rivas han cambiado notoriamente. Tiene a sus padres viviendo con él en Italia y su nombre se ha convertido en uno de los favoritos de la ópera internacional. Tanto, que su agenda está prácticamente copada hasta el 2024. Ciertamente, haber resultado triple ganador en el concurso de canto Operalia 2021 -primer premio del certamen, en la categoría Zarzuela y el premio Rolex, otorgado por la audiencia-, en octubre pasado, le ha abierto más puertas, pero a lo obtenido hasta hoy se suma algo que anhelaba desde que decidió dejar el Perú: el reconocimiento en la tierra que lo vio nacer, que llega no solo de instituciones gubernamentales y educativas de Lima sino también de su querida Piura. Es en estas circunstancias tan felices que Ayón-Rivas hará su debut como solista lírico este 25 de marzo. El escenario para el concierto será la imponente Huaca Pucllana, donde entonará, principalmente, celebradas piezas de Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini y Giacomo Puccini, matizadas con zarzuela y música peruana. Antes de su llegada a Lima conversamos con él.

Como parte de tu repertorio interpretarás “La Flor de la Canela”, de Chabuca Granda, un clásico peruano. ¿La has cantado en Europa?

En muchísimas oportunidades. Primero con el grupo de mariachis al que pertenecí y luego en conciertos ya como tenor. La verdad es que en mi vida artística lírica casi nunca había interpretado música peruana, pero desde que salí del país poco a poco empecé a sentir que debía promover la música criolla de mi país en el extranjero. La Flor de la Canela es una canción que todo peruano debe conocer.

¿Habrá algún otro tema peruano este 25 de marzo?

Es el único, pero tendremos muchas sorpresas que espero puedan llegar al corazón de la personas. Zarzuela, por ejemplo, que es un género que me gusta muchísimo porque cantar en la lengua madre de uno siempre es más fácil de interpretar.

¿Qué tema te identifica con tus raíces peruanas?

Más que con el Perú, con Piura. Por ejemplo, “El rosal viviente” es una de las canciones que más he interpretado y me recuerda mi natal Piura y a mi familia que siempre me espera. De forma lírica la he interpretado solo con una guitarra. A veces cuando termino los conciertos el público pide algo más. Entonces cojo la guitarra y puedo hacer dos o y tres temas a mi gusto. Ahí tuve la oportunidad de interpretar esa canción.

¿Cuándo empiezas a gestionar el tema del concierto?

En un primer momento yo venía no para cantar sino para que me otorguen el título de Maestro Honorario en la Universidad Ricardo Palma. Todo fue muy rápido porque Miguel Molinari me propuso hace poco hacer un concierto y como justo en marzo debía estar en Lima logramos organizar lo que se hace en varios meses en uno solo.

Solo tendrás un par de días para ensayar con la orquesta dirigida por Matteo Pagliari. ¿Eso te genera alguna dificultad?

Recién ensayaremos dos días antes del concierto. Pero estoy tan acostumbrado a viajar que cuando es cuestión de ensayos para conciertos basta con una sola vez. Cuando se trata de una ópera entera el ensayo sí es en promedio un mes.

Al reconocimiento de la URP se han sumado otros…

Sí, me premiarán la Municipalidad de Miraflores (hoy), el Congreso de la República (22 de marzo), La Universidad Nacional de Música (23 de marzo), la Región de Piura y la Universidad de Piura . A Piura debo viajar el 26 y el 27 me regreso a Italia. Lamentablemente estaré solo de pasada.

La carrera musical de Ayón-Rivas se inició desde muy pequeño con las rancheras. Junto a su padre lideró un conjunto de mariachis, hasta que en 2015 viajó a Italia a continuar con sus estudios.

A pesar de los premios que has obtenido en el extranjero ser reconocido en tu propio país siempre tiene un valor especial. ¿Cuál es tu sentir al respecto?

Sí, es muy especial, pero más que todo porque, como dice el dicho, “nadie es profeta en su tierra”. Muchas veces uno tiene que salir del país para poder forjarse un nombre. Después de tanto esfuerzo es algo muy bonito porque te da la sensación de poder decir “por fin pude darme a notar en el Perú”. He recibido muchos premios internacionales, pero ser reconocido en mi país es una emoción única.

¿A qué países te lleva la música en los próximos meses?

Tengo que ir a cantar al teatro La Fenice de Venecia, la ópera “Faust”, de Charles Gounod. Después a Praga, para un concierto programado en mayo. Si la guerra entre Rusia y Ucrania acaba tendría que hacer “La Boheme” y “La Traviatta” en el Bolshoi de Moscú, aunque eso lo veo muy complicado. Luego tendría que ir a Londres a hacer un CD de una ópera que jamás ha sido registrada, muy antigua pero prácticamente inédita que se llama “El Proscrito”, de Saverio Mercadante.

Un país sudamericano que pronto visitarás es Chile. ¿Cuándo estarás por allá?

En julio, haciendo la ópera “La Boheme” en el Teatro Municipal de Santiago con un cast muy interesante y reconocido en el mundo.

Más información

El concierto será el 25 de marzo, a las 7 p.m. en la Huaca Pucllana (altura de la cuadra 8 de la calle gral Borgoño s/n, Miraflores). Entradas: Teleticket

