J Balvin es el artista número 1 Global en Spotify

Con la gran aceptación mundial de su reciente álbum "Vibras" y diversas colaboraciones de éxito, hoy J Balvin alcanza la posición #1 Global en Spotify. Un total de 48.158.683 millones de oyentes mensuales hace que logre el número más alto en la historia de la lista, por un artista de música latina.

"Lo único que puedo decir es gracias, gracias; Estoy muy agradecido y orgulloso de ser el artista más escuchado del mundo en Spotify. Esto es más grande que J Balvin, es un movimiento y es en español. Estamos demostrando que los latinos tenemos el poder de conectarnos con audiencias a nivel mundial sin tener que dejar atrás nuestra identidad. Esto es un logro para toda la comunidad latina. Estoy muy agradecido con Spotify por el enorme apoyo que le ha dado a este movimiento del reggaetón", señala J Balvin en un comunicado de prensa.

"J Balvin está logrando en tiempo récord que la música en español no tenga fronteras. La tendencia de consumo de su música no solo en plataformas de streamings, sino además en discotecas, radios, etc., sigue creciendo de forma exponencial y penetrando en todas las clases sociales del mundo. A pesar de su corta edad este colombiano universal se está convirtiendo en leyenda viva de nuestra música", agrega el Jesús López, Chairman & CEO de Universal Music Latin America.

Luego de haber lanzado el álbum "Vibras", ha sido seleccionado como "uno de los mejores álbumes del año hasta el momento", por TIME, Rolling Stone, Billboard, entre otros.

Además, J Balvin comienza el 19 de septiembre su gira norteamericana "Vibras Tour" en Fresno, California, hacienda paradas en Los Ángeles, Nueva York, Miami, Chicago, Las Vegas, Houston y otras ciudades.