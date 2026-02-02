Escuchar
Bad Bunny y J Balvin firmaron su reconciliación en la gala de los premios Grammys. (Foto: @grammys)

Por Redacción EC

El colombiano J Balvin confirmó este domingo que se ha reconciliado con el puertorriqueño Bad Bunny, al que irá a ver el próximo fin de semana en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

