Después de generar controversia con la venta de mascarillas de su exclusiva marca en plena pandemia por el coronavirus, J Balvin vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que se viralizara una entrevista en la que el cantante colombiano se refiere a su colega Shakira. Los comentarios del intérprete de “Morado” fueron calificados de “ofensivos” y su rechazo se volvió tendencia en Twitter con el hashtag “J Balvin Is Over Party”.

El reciente disco de Black Eyed Peas “Traslation” reunió a Shakira, Maluma, J Balvin y otros artistas latinos. Por este motivo, Billboard decidió entrevistar al grupo estadounidense y a sus colaboradores colombianos, a excepción de la intérprete de “Me gusta”.

Todo marchaba bien hasta que Will.i. am de Black Eyed Peas fue cuestionado acerca del artista con quien tuvo que ser más flexible a la hora de trabajar. A pesar de tener que elegir entre Maluma y J Balvin, el rapero eligió a Shakira para destacar su forma profesional de trabajar.

Ante su elección, J Balvin soltó una carcajada y Maluma respondió: “Hey, amigo, eso no es nada gracioso”; a lo que el colombiano se justificó diciendo: “Nunca he trabajo con Shakira. Supongo que así debe ser”, generando risas incómodas en los demás.

A pesar que Will.i. am intentó explicar su posición, J Balvin continuó con la burla. “He aprendido mucho de Shakira porque su manera de trabajar es muy profesional. Ella sabe cada aspecto de una canción, me ayuda a mejorar la letra, el sonido, ritmo. Te muestra el paso uno, dos, tres”, dijo el rapero. A esto, J Balvin dijo entre risas: “Entonces, ella te regresa al paso uno”.

#JBalvinIsOverParty:

Por quienes cancelan a @JBALVIN por sus comentarios acerca de Shakira en su transmisión con Maluma y Black Eyed Peas. pic.twitter.com/ZRjRumfxqd — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) June 25, 2020

Si bien no existe un evento que demuestre una rivalidad entre J Balvin o Shakira, los rumores al respecto datan del 2017 cuando ambos planeaban lanzar una canción juntos que nunca vio la luz por razones desconocidas.

Los fans de ambos artistas aseguran que la canción no se estrenó debido a que J Balvin emitió comentarios negativos de Rihanna, con quien Shakira había estrenado “Can’t Remember to Forget You”. Esto habría enojado a la colombiana, cancelando así la colaboración.

