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Resumen

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Jaime Montoya Ayala compuso desde Barcelona “León, hermano del camino”, tema ganador inspirado en la cercanía pastoral de León XIV con el Perú. (Foto: AP Photo/Alessandra Tarantino)
Jaime Montoya Ayala compuso desde Barcelona “León, hermano del camino”, tema ganador inspirado en la cercanía pastoral de León XIV con el Perú. (Foto: AP Photo/Alessandra Tarantino)
Por Sonia del Águila

La canción que Jaime Montoya Ayala escribió desde Barcelona, entre madrugadas, ensayos a distancia y una carrera contra el reloj, ya llegó a su destinatario. León XIV la escuchó. Y le gustó. “Muy linda la canción, muy bonita la interpretación”, respondió el Papa después de recibir en su celular el video de “León, hermano del camino”. Para su autor, que durante semanas llegó a despertarse a las tres de la mañana para ensayar con un coro al otro lado del océano, esas palabras tuvieron el sabor de un nuevo premio.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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