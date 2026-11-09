La canción que Jaime Montoya Ayala escribió desde Barcelona, entre madrugadas, ensayos a distancia y una carrera contra el reloj, ya llegó a su destinatario. León XIV la escuchó. Y le gustó. “Muy linda la canción, muy bonita la interpretación”, respondió el Papa después de recibir en su celular el video de “León, hermano del camino”. Para su autor, que durante semanas llegó a despertarse a las tres de la mañana para ensayar con un coro al otro lado del océano, esas palabras tuvieron el sabor de un nuevo premio.

Porque antes hubo un concurso nacional, 384 propuestas, diez finalistas y una gala en el Teatro Municipal de Lima. “León, hermano del camino” obtuvo el primer lugar en “León de la Esperanza” y fue elegida como himno en homenaje al Papa León XIV. El certamen, organizado por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), junto con la Conferencia Episcopal Peruana y el Arzobispado de Lima, buscó rendir tributo a su labor pastoral en el país.

“Fue una alegría inmensa, una emoción indescriptible, cuando dijeron que el coro Aguchita había ganado con la canción que yo compuse”, recuerda.

El proceso

Antes de componer, Montoya quiso conocer al hombre detrás del pontífice. Revisó su paso por el Perú, su labor pastoral y las imágenes de Robert Prevost recorriendo comunidades alejadas, caminando por trochas y acompañando a la población incluso durante los estragos del fenómeno de El Niño. Esa cercanía con la gente fue lo que más lo marcó.

“Se despojó de muchas comodidades para ir en burro, caminar por trochas o llegar a las comunidades más alejadas. Eso dice muchísimo de una persona”, reflexiona.

Montoya no quería escribir una canción dedicada únicamente a la figura del Papa, sino al pastor que había conocido el Perú desde dentro y que, según explica, podía caminar junto a la gente como uno más. Por eso en su canción aparecen referencias a Juan el Bautista y también a fray León, compañero cercano de san Francisco de Asís.

El título llegó al final, como suele ocurrirle cuando compone: primero nacen la melodía y la letra; el nombre aparece después.

“Uno no llama hermano a cualquiera, sino a alguien cercano. Y no cualquiera te acompaña en el camino. El hermano es el que sigue contigo, el que te empuja, te alienta y no te deja solo”, explica.

Así nació “León, hermano del camino”, una frase que resume la imagen que Montoya quiso transmitir de un pastor que no camina delante del pueblo, sino junto a él.

Musicalmente también buscó una identidad vinculada al Perú. El tema comienza con sonoridades de huayno y desemboca en una saya en el coro. La elección, cuenta, buscaba conectar con las comunidades y con aquellos sectores a los que León XIV dedicó buena parte de su labor pastoral durante sus años en el país.

Un tema para todo el mundo

Pero si la investigación tomó tiempo, la canción salió casi de un tirón. Montoya llevaba una melodía rondándole la cabeza y tenía claro cómo quería que sonara el coro: imaginaba al Papa pasando entre la multitud y a la gente coreando su nombre.

“Pensaba en cuando pasa el papamóvil y todos gritan: ‘¡Papa León, Papa León!’. Quería que el coro tuviera esa fuerza, pero diciéndole que es un hermano del camino”, recuerda.

En tres o cuatro días escribió la letra, terminó la melodía, hizo los arreglos y grabó una primera versión en el estudio que tiene en su casa, en Barcelona.

Luego comenzó otra carrera contrarreloj. La canción debía cruzar el océano y tomar forma en las voces del coro Aguchita. Quedaban apenas dos semanas para presentarla, así que sus integrantes tuvieron que aprender la letra, ensayar y entrar al estudio en tiempo récord.

“Todos pusimos nuestro grano de arena. Lo hicimos con mucho esfuerzo, pero también con mucha alegría”, recuerda.

Montoya comenzó a hacer música en una parroquia cuando tenía 14 años y, con el tiempo, encontró en la música cristiana una manera de hablar de un Dios cercano a la gente. Décadas después, aquella formación reapareció casi naturalmente en los versos que escribió para León XIV.

Ahora espera que la historia de “León, hermano del camino” no termine con el premio. Montoya viajará a Lima para acompañar al coro durante los preparativos de la visita papal y sueña con volver a interpretarla frente a quien la inspiró. “Ese es mi más grande deseo”, subraya.