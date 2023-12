Antes de hablar con Jandy Feliz (46), pensé que la estrecha relación que tiene con el Perú fue una elección personal; ahora creo que es cosa del destino. “Cuando vine a la primera vez, yo no conocía nada de Perú y lo digo porque tengo una relación muy especial con este país. Yo recuerdo que fui al programa de Gisela Valcárcel, al mediodía. Fue el primer programa al que nosotros fuimos y cuando yo vi la reacción, el cariño de la gente, quedé impactado”, nos dice por medio de Zoom, solo unos días antes de regresar para recibir el Año Nuevo con la Fiesta Blanca.

“Cuando se habló de venir aquí yo digo, ‘pero para qué vamos a Perú’, porque yo no conocía nada de acá y a partir de ahí pienso que hubo una relación fuera de la música, una relación que llegó también a la parte emocional y a partir de ahí empecé a conocer más a la gente, a valorar el cariño de la gente [peruana]”, añade el artista.

Feliz vino por primera vez al Perú cuando todavía era el vocalista del grupo Chichí Peralta y Son Familia; ya después, como solista a inicios de la década del 2000, sus visitas se hicieron más constantes. Un colega me cuenta el chiste de que el cantante parece tener un búnker aquí, y cómo negárselo: el Perú le abrió los brazos a Feliz y él, feliz, correspondió con sus conciertos, participó en entrevistas, grabó un videoclip e incluso cantó junto a Pedro Suárez-Vértiz (“un tremendo compositor”, lo llama) en el Jardín de la Cerveza de Arequipa.

Pero desde hace casi cinco años, cuando vino también para celebrar el fin de año, el cantante no ha cantado aquí; tampoco en ningún otro lado, de modo que este próximo show forma parte de un reencuentro con sus seguidores. “Yo comencé un camino de fe, decidí entregar un tiempo importante de mi vida para Dios y entonces sentí que era necesario, para mí, apartarme. Fue como un voto, una ofrenda, una necesidad espiritual que hubo en mi vida”, responde y dice ser consciente del privilegio que tiene; hay artistas que cuentan con uno o dos hits, él en cambio tiene varios más, hubo un tiempo en el que parecía que todo lo que cantaba se convertía en oro. “Cuando yo escribí cada canción, jamás me imaginé [este éxito]; de hecho, muchas de las canciones que más alegría me han dado yo la escribí en momentos muy difíciles de mi vida”.

Insistimos en ese último punto y descubrimos que uno de sus éxitos, ese que dice “Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré”, tiene una historia detrás. “Cuando escribí ‘Procura’ yo estaba pasando por una depresión muy severa. Y mi refugio era mi guitarra en un cuarto de una casa vacía, yo iba a ese lugar a descargar un poco del estrés y algunas frustraciones; era una guitarra acústica, de nylon, que me costó a menos de un dólar. Escribí ‘Procura’ en un momento donde yo pude comprender por qué las personas entran en grados de depresión severa y hasta pueden atentar contra su propia vida”.

Jandy Feliz y Pedro Suárez-Vértiz en el Jardín de la Cerveza de Arequipa. / El Comercio

Sobre Chichí Peralta En los años 90, por el nombre del grupo, hubo quienes pensaron que Chichí Peralta cantaba las canciones, entre ellas clásicos como “Amor narcótico”, “La ciguapa” y “Procura”. No fue así, pues a todos esos temas Feliz le puso la voz, un trabajo que, paradojas de la vida, resultó de perfil bajo. Ya como solista, Feliz brilló con luz propia, pero no olvida sus orígenes.

“Yo siento admiración por él, por su trabajo. Para mí es un tremendo productor musical, para mí es una persona que trabaja mucho. ¿Tú sabes por qué lo sé? Porque cuando nosotros empezamos a trabajar la producción de “Pa’ otro lado” Chichí se amanecía en el estudio, yo me amanecía en el estudio”, dice Feliz.

“Chichí es una persona que, como músico, digno de admiración. Tiene un buen sonido en sus instrumentos, tiene buenas ideas. Todos tenemos de alguna manera fortalezas y debilidades, pero yo lo admiro y en cuanto a mí, aparte de la admiración, le debo el amor que Dios me exige para con todo el mundo”.

Feliz añade que siempre hay una salida a las dificultades: “Cada vez que la tengo que cantar, me transporto a ese tiempo y descubro y compruebo que no hay una razón para dejarse caer en los momentos más difíciles. No existe una razón. En los momentos más difíciles tú puedes estar sembrando tu mayor alegría en el futuro”.

A propósito de alegrías, está la celebración por Año Nuevo. “El sentido de un concierto es divertirse y la diversión no tiene que estar apoyada en el escenario en sí, sino en la relación, en la empatía del artista con la gente. En mi opinión, la espontaneidad es lo más importante porque es lo que es lo que te lleva al verdadero disfrute con la persona.”

Jandy Feliz vuelve a Lima, cantará en la Fiesta Blanca para celebrar el Año Nuevo 2024 / Edgar Lescano/ Cortesía