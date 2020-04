La crisis sanitaria del coronavirus no detiene el trabajo de Javiera Mena. Sus canciones, así como su esencia, no habitan en un solo lugar, sino que transitan entre múltiples espacios geográficos y creativos para concebir a la exponente del electropop que hoy está orgullosa de ser.

La cantante chilena así lo demuestra en su reciente sencillo “Flashback”, un producto musical que ha viajado por México, España y Chile para convertirse en el tema bandera de su quinto álbum; el cual hoy no tiene cuándo ver la luz por el aislamiento social que mantiene en vilo al mundo entero.

Desde su residencia en Madrid, Javiera Mena nos revela cómo enfrente la pandemia lejos de su familia y los detalles que hacen única a su próxima producción.

Hace una semana estrenaste el videoclip de “Flashback”, ¿cuál crees que es el gran diferencial de esta canción con respecto a las anteriores?

A pesar de que transita el terreno que yo siempre transito que es el electropop, creo que hay una evolución. Hay una propuesta sonora de vaciar el coro, buscando algo diferente o ese tipo de elementos que van por la parte estética.

“Flashback” será parte de tu quinto disco, ¿cuál será su concepto?

“Flashback” viene a abrir mi nueva época y es un buen ejemplo de lo que se viene, porque es un disco bien intenso, con sonidos electro, con una evolución dentro de lo mismo. Es un disco nocturno, con escenarios de noche y con luces. El disco también te lleva a ese lugar nocturno, aunque también es un disco sensual. Lo que se viene es más sensual que “Flashback”, que es más melancólico.

Eres una artista que buscar presentar a las masas un género naturalmente independiente como el electropop, ¿qué es lo más difícil del proceso?

Hacer algo diferente, mantenerlo y apostar por ello tiene su lado positivo y negativo a la vez, como todo en la vida. Lo más difícil es tener que moverse dentro de un mundo urbano, pero esa misma dificultad te hace tener un sabor diferente y fresco que mucha gente valora. Chicos de 20 años que quieren adentrarse a otro tipo de música porque la ven demasiado comercial, también están agarrando este tipo de sonido. Cualquier dificultad como esta se puede transformar en algo positivo. Ahí está la audacia, en aprovechar todas las cosas que se van presentando.

Por el momento, tus presentaciones están canceladas y te está tocando vivir la cuarentena en Madrid, ¿cómo ves la situación por allá?

Yo lo estoy viviendo en total cuarentena, no he salido, he respetado eso. Está muy resguardado todo. Si sales, te para un policía, te pide justificante, así que es difícil saltársela y tampoco he querido. Lo estoy viviendo todo en mi casa, haciendo la promoción de “Flashback” desde acá, haciendo ‘lives’, adaptándome a la situación que todos los artistas estamos haciendo.

¿Qué medidas de protección estás tomando, además del aislamiento?

Lavarme mucho las manos un buen rato, me he informado cómo lavármelas; y el aislamiento. Esas son las dos únicas medidas que uno puede tomar. Y si uno sale, ‘ganarle al bicho’ como dicen acá; usando guantes y ponerse mascarilla. Tengo amigos que salen con una especie de máscara de soldar. El bicho es súper astuto, así que hay que tratar de ganársela.

Chile tiene más de 3,000 infectados y acaba de salir de una crisis social muy fuerte, ¿qué esperas para tu país en los próximos meses?

La verdad no lo sé. Estoy expectante, muy conectada a mi familia. Mis padres están ahí, mi madre es persona de riesgo, por lo que estamos muy preocupados. Por suerte, mi hermano está allá, los cuida y es estricto en todas las reglas de la casa que tiene que ver con lavarse. Estoy súper atenta. No sé lo que va a pasar ahí, no sé si los latinos seremos más resistentes al virus, espero. Espero que nuestra sangre india nos proteja, pero la verdad estoy muy expectante porque creo que, al menos en Chile, no se han tomado las medidas. Ha sido muy confuso cómo ha actuado el gobierno de turno. La verdad estoy un poco desconfiada sin saber qué va a pasar.

Cada vez más, los artistas están tomando posición en las demandas sociales y políticas. Tú eres una de ellas. ¿Crees que todos los artistas deben hacer lo mismo?

Cada artista tiene que buscar su manera de mostrar su visión del mundo, que es lo que hace el arte finalmente. Yo, con mis canciones y videos, siempre he mostrado a una mujer empoderada desde mis comienzos. Creo que eso ha sido un ejemplo para muchas mujeres. Ese ha sido mi modo, pero hay otros artistas que les gustará hablar de contingencia y del día a día. Yo siento que todo arte es político, no creo que hay una combinación o una manera o que todos estemos opinando de cada cosa que se haga, pero creo que es importante que nos mantengamos activos y que busquemos la manera de que la gente pueda depositar su angustia en el arte, que es algo muy valioso. Esa es nuestra misión.

¿Te consideras un ícono de las mujeres o de la comunidad LGTBI?

Yo no soy artista, soy músico. Todo este abanderamiento fue algo que se fue dando con el tiempo por ser una mujer empoderada, que Latinoamérica hasta el día de hoy reconoce en el activismo; y por ser lesbiana, que es algo que lo he dicho siempre abiertamente. Esa autenticidad y honestidad me llevó a ser un icono y una activista también, por el solo hecho de decirlo. Me siento con una responsabilidad de visibilizarlo; sobre todo para las lesbianas, que son tan invisibles en este mundo latino.

¿A través de tu música buscas representar siempre a esta población o no eres exclusiva a ellos?

Creo que, al final, la música es música. No tiene que ver con el artista, sino con el arte. Esto va más allá del artista. Así como Elton John y Freddy Mercury, que han trascendido la comunidad y han llegado a todo el mundo. A mí me gustaría eso y, cada vez, lo logro más; el que todo el mundo pueda disfrutar más allá de la opción sexual, que es algo súper secundario.

Una vez que acabe la cuarentena, ¿cuáles son tus planes en la música?

Voy a seguir trabajando en mi disco. Estoy trabajando a distancia, por FaceTime con los productores. Por suerte, como yo también produzco mis canciones, podemos mandarnos archivos. Además, estoy a full con la promoción de "Flashback". Tuve que dejar de lado el momento estudio, me tuve que venir a encerrar a Madrid, pero sigo a full con esto.





