Pharrel Williams y Jay-Z publicaron una canción conjunta que, a la luz de las protestas por el movimiento “Black Lives Matter”, está dedicada a los emprendedores afroamericanos de Estados Unidos con el título “Entrepreneur”.

El vídeo que acompaña el lanzamiento musical cuenta las historias de varios empresarios, artistas y activistas que consiguieron levantar sus negocios a pesar del rechazo de inversores o de sus dificultades familiares.

“Para empezar, la intención de la canción era contar lo difícil que es ser un emprendedor en nuestro país. Especialmente para alguien de color, hay muchas desventajas sistémicas y bloqueos intencionados”, explicó Williams en un artículo para la revista Time.

En su videoclip aparecen ejemplos como el de la propietaria de un negocio de repostería cuyo crédito inicial fue negado 85 veces por diferentes bancos hasta que Jay-Z invirtió en su comercio, que aún funciona.

Los músicos también visitaron escuelas de barrios habitados mayormente por población afroamericana que aparecen listados como las peores escuelas de su estado.

“¿Cómo se puede encender un fuego, o incluso la esperanza de que una brasa inicie un fuego, cuando se comienza con desventajas en lo que respecta a la atención médica educación y representación?”, preguntó Williams en su escrito, que además es la portada del último número de la revista Time.

La canción se lanzó junto a este ejemplar, titulado "The New American Revolution" (la nueva revolución estadounidense), en el que también contribuyeron Angela Davis, Tyler The Creator y Kenya Barris, entre otros.

El rapero Tyler, The Creator también figura en el videoclip, junto a otras caras conocidas como la actriz Issa Rae, que actuó en películas de bajo presupuesto en barrios del sur de Los Ángeles antes de conquistar Hollywood, al norte.

Entre sus relatos, se cuentan otros logros anónimos de profesionales en el mundo tecnológico e iniciativas solidarias que, entre otros objetivos, mejoraron la asistencia sanitaria de la comunidad afroamericana.

Jay-Z y Pharrel Williams son dos de los músicos afroamericanos más influyentes de EE.UU., entre los dos suman más de 30 premios Grammy, y el primero es propietario de varios negocios como la plataforma de música Tidal, que nació con el objetivo de repartir mejor los beneficios entre los autores de las canciones.

VIDEO RECOMENDADO

Así se vivió la ceremonia de los Premios Juventud 2020

Así se vivió la ceremonia de los Premios Juventud 2020