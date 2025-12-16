Jaze cerró el 2025 con un lanzamiento muy esperado para sus seguidores: el estreno de “QNEPT: 0001”, un video grabado en formato largo donde interpreta en vivo, junto a su banda, siete canciones de su último disco “Quizá no es para tanto”.

El video, que se grabó en una biblioteca de una antigua casona limeña, ofrece una nueva mirada sobre las composiciones del álbum.

“QNEPT: 0001” no solo resalta la calidad del sonido, sino que también da una visión fresca de las canciones que conforman el universo de “Quizá no es para tanto”, un disco caracterizado por su proceso creativo libre y orgánico. Jaze comparte que la grabación fue como una “recreación” del disco, pero de una manera más íntima, capturando la esencia del álbum en una única sesión en vivo.

En el video, Jaze interpreta siete canciones: “Caminar al revés”, “Mil procedimientos”, “No le mienta a mamá”, “Las consecuencias”, “Boomeran”, “La terminal” y la exitosa “Pensé en ti”, tema destacado por Spotify en su lista de Best Songs of 2025. Cada canción cuenta con arreglos especiales para esta sesión, lo que le da una nueva dimensión a la experiencia musical del disco.

Jaze cierra el año con “QNEPT: 0001”, un video en vivo de su disco “Quizá no es para tanto”. (Foto: Sony Music)

El artista comenta que “Quizá no es para tanto” fue un proceso largo y fascinante, pero también incierto. A lo largo de la grabación, siempre sintió que el álbum estaba diseñado para ser tocado en vivo, y con “QNEPT: 0001”, logra esa experiencia en un formato audiovisual.

El estreno del video se llevó a cabo en el canal de YouTube de Jaze, y cada tema tendrá su propia versión en video en Spotify. Además, los seguidores podrán disfrutar de las canciones en vivo en otras plataformas digitales de música, completando una experiencia inmersiva tanto visual como auditiva.

Con este lanzamiento, Jaze cierra un año lleno de logros, incluyendo su primera gira internacional, donde se presentó en ciudades como Buenos Aires, Bogotá, Madrid y Barcelona, entre otras. Para el 2026, ya tiene confirmadas presentaciones en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.