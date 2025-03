En el primer día del Estereo Picnic 2025, el festival musical más grande de Colombia, se escucharon rimas sobre la causa limeña y el fútbol de Guerrero. Y es que Jaze, uno de los artistas nacionales con más reconocimiento en el extranjero, se presentó en uno de los escenarios centrales del evento.

El artista de 25 años subió al estrado al promediar las cuatro de la tarde del jueves 27 de marzo y ofreció un show de cerca de una hora en el que demostró la versatilidad que ha logrado en los cuatro años que han pasado desde que lanzó “Personalidad 7″, su álbum debut.

El músico, quien actualmente radica en Argentina, estuvo acompañado de un guitarrista y un baterista, con los que hizo un repaso a sus distintas etapas musicales y demostró su poderío en vivo.

“Tocar en vivo te da la posibilidad de reversionar tus propias canciones, tocarlas distinto, encontrar sonidos y pausas nuevas al tocarlas, sobre todo cuando tocas y ensayas con amigos, como es mi caso, porque yo tengo una banda de músicos espectaculares que son mis amigos”, contó Jaze a “El Comercio” tras finalizar su presentación, que incluyó un espacio para el ‘freestyle’.

“El ‘freestyle’ sigue siendo parte importante de mis shows porque es algo que me apasiona. Es verdad que he tomado el camino musical y ya no estoy compitiendo, pero el ‘freestyle’ es algo que llevaré siempre”, explicó el artista, quien invitó a su colega Valles-T, tricampeón colombiano de ‘freestyle’, para uno de los momentos más aplaudidos de su show.

Aunque el rap y el ‘freestyle’ siguen siendo parte de su escencia, Jaze también tomó la guitarra acústica para demostrar ese otro lado que lo representa: su lado ‘cancionero’, como lo describe él. Así, temas como “La terminal” y “Las consecuencias” fueron de los más coreados por el público que, si bien era mayoritariamente internacional, también dejó ver algunas banderas peruanas y hasta camisetas de Universitario de Deportes.

“Siempre tuve ganas de venir al Estereo Picnic, no imaginé que vendría algún día a tocar. Es un sueño que se cumple y es increíble. Es un festival que he seguido mucho y me he sentido súper cómodo, el público colombiano te abraza bastante y también había muchísima gente de Perú, haciendo el aguante. Estoy muy feliz y orgulloso”, contó Jaze a “El Comercio”.

Jaze es uno de los dos peruanos que forman parte del cartel del Estereo Picnic 2025. El sábado se presentará Sofía Kourtesis. (Foto: Narda K. Lozano)

El cierre de una etapa

El show en Estereo Picnic también marca el final de una etapa importante en la carrera de Jaze: la era de “Toy Lokazo”, un segundo álbum que le permitió afianzarse en mercados como el mexicano y el colombiano, dos de los países donde más se escucha su música fuera del Perú.

En abril, el peruano lanzará “Quizás no es para tanto”, un tercer disco de estudio del que ya ha revelado dos sencillos: “El vino y el tiempo” con Wily Rodríguez de Cultura Profética y “QNEPT”, la canción que le da nombre al álbum que Jaze considera refleja mejor su propuesta musical.

“‘QNEPT’ siento que es un álbum en el que reflejo más claramente mi esencia, se siente un hilo a nivel sonoro mejor logrado que en los otros dos álbumes a mi parecer, siento que es un balance entre mi lado cancionero que me representa de toda la vida y este lado ‘rapper’ que fue todo lo que vino a través del ‘freestyle’. Este álbum combina estos dos mundos y se arma un balance”, explica del álbum que contará con varias colaboraciones internacionales, entre ellas, como anunció durante su show en Estereo Picnic, una canción con un artista de Colombia.

"En este tercer disco he sido más abierto a co-producir, siempre produje con gente, porque hay varias cosas de producción en las que me sirve tener a un ingeniero al lado, porque yo soy más del lado creativo, de hacer arreglos, y de la composición y las letras siempre me hice cargo, pero incluso en este disco compuse con Diego Mema, que también es productor de este disco, somos tres productores, y Diego es un hermano para mí, compusimos varios temas juntos. Este disco ha sido aprendizaje tras aprendizaje, todo ha sido análogo, todo ha sido grabado. Tengo mucho por aprender todavía y me queda bastante para seguir creciendo", reflexiona Jaze, quien, de momento, celebra poder continuar viajando con su música y su bandera bien en alto.

