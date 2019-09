Jaze no lleva el fuego del deseo en sus ojos. El freestyler peruano con más proyección se encuentra en estado de reposo. El actual campeón nacional, curtido en escenarios de México, Argentina y Chile, buscará el sábado en la Costa Verde divertirse y encontrarse con Ramset encima de la tarima. El gallo sólo ansia batallar.

¿Sientes una gran responsabilidad por demostrar que eres el actual campeón nacional?

Supongo que sí, pero trato de no verlo como una responsabilidad. Yo estoy yendo a rapear igual que siempre. Olvidándome que he sido campeón o de que es Red Bull. Yo voy a ir a rapear y a intentar ganar que es lo importante.

¿Pero eres el campeón, no sientes que tienes que demostrarlo?

Sí, pero sentir que tengo que demostrarle algo a alguien no es tan bonito. A pesar de que por mucho tiempo yo he intentado rapear para demostrar, ahora trato simplemente de rapear para mí, más allá de los resultados. Mejor es bajarte perdiendo, pero sabiendo que te gustó cómo rapeaste; antes de bajarte haciendo lo que la gente quiere que hagas. Prefiero ser auténtico y rapear con mi estilo.

¿Cómo vienes manejando la respiración en el cierre de tus rimas?

Todo se basa en la tranquilidad. Ahora lo estoy haciendo más tranquilo y el aire me falta menos. Antes era como muy ansioso. Gritaba mucho más. Me aceleraba mucho. Entonces toda la energía la dejaba en los primeros patrones y después ya me faltaba el aire. Ahora estoy más tranquilo, y un poco mejor en el manejo del aire. Ojalá que en esta Nacional me mantenga con esa tranquilidad.

Si tu no ganaras, ¿quién te gustaría que triunfe en el evento?

(Silencio) No sé, hay muchos que me gustaría que ganen. Hay mucha gente que lo merece. Pero no sabría decirte un nombre porqué probablemente si digo uno, también pensaría en otro y así.

Jaze previo a la Final Nacional 2019. (Foto: Red Bull Content Pool)





En todo caso, ¿qué final te gustaría ver?

A mí me gustaría batallar con Ramset. También estaría bueno contra Stick. Osea, hay gente muy buena y me pasaría hablando. Pero no sé si en la final, pero me gustaría batallar contra Ramset en algún momento.

¿Aún tienes esas ganas de ser Campeón Internacional?

Un poco menos que antes; pero, evidentemente, si gano la Nacional aspiraré a ganar el título en España. Una cosa es batallar acá, y otra es tener que representar a tu país y sobre todo ser el único. Ahí sí es una presión fuerte. Igual voy a tomármelo con más tranquilidad, pero tratar de rapear mejor que el año pasado.