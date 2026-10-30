La cantante britano-española Jeanette confirmó una segunda fecha para el próximo domingo 6 de diciembre en el Auditorio del Pentagonito, ubicado en San Borja, donde continuará la celebración de sus 50 años de trayectoria artística.

Con su gira “50 Aniversario”, ofrecerá un recorrido por los temas más emblemáticos de su carrera musical, incluyendo canciones como “Soy rebelde”, “Porque te vas”, “El muchacho de los ojos tristes” y “Corazón de poeta”.

Jeanette anuncia segunda fecha en Lima | Foto: Difusión

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El espectáculo contará con el acompañamiento de una banda de músicos en vivo encargada de reinterpretar los clásicos bajo una propuesta escénica inspirada en la estética de las décadas de 1960 y 1970.

Las entradas para este nuevo concierto ya se encuentran disponibles a través de la plataforma digital de Teleticket.

Los inicios musicales de la artista se remontan a su etapa con el grupo Pic-Nic, agrupación con la que alcanzó notoriedad inicial gracias al sencillo “Cállate, niña”. Posteriormente, en 1971, consolidó su despegue como solista con el lanzamiento de “Soy rebelde”.

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Años más tarde, el tema “Porque te vas” alcanzó fama mundial tras formar parte de la banda sonora de “Cría cuervos”, dirigida por Carlos Saura, un impulso al que se sumó la posterior publicación del álbum “Corazón de poeta”.

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