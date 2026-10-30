Las entradas para esta nueva fecha ya se encuentran disponibles en Teleticket | Foto: Difusión
Las entradas para esta nueva fecha ya se encuentran disponibles en Teleticket | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La cantante britano-española Jeanette confirmó una segunda fecha para el próximo domingo 6 de diciembre en el Auditorio del Pentagonito, ubicado en San Borja, donde continuará la celebración de sus 50 años de trayectoria artística.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?