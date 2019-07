Jenni Rivera: fans celebran cumpleaños de la cantante con lanzamiento de tema inédito

Los seguidores de Jenni Rivera tienen desde este martes la oportunidad de escuchar el primer tema inédito de la fallecida "Diva de la banda" en siete años, que lleva por título "Aparentemente bien" y cuenta con un video que en pocas horas superó el medio millón de visualizaciones en YouTube.

Rivera, fallecida en 2012 en un accidente aéreo, nació el 2 de julio de 1969 en Long Beach (California) en una familia de origen mexicano.

►Jenni Rivera a la gran pantalla con el apoyo de su familia

Su familia decidió celebrar su aniversario con el lanzamiento de un video y un tema que se publica en tres diferentes versiones, banda, mariachi y pop, explicó la discográfica Sony Music.

El video musical rinde homenaje a la cantante con escenas que retratan el sitio de su accidente en Iturbide, en el mexicano estado de Nuevo León, con imágenes de una cruz que fue colocada por la familia Rivera.

"Una mariposa renace sobre la cruz para luego motivar e inspirar a otras personas a superar las dificultades que se enfrentan y a unirse a través de la esperanza", explica el comunicado.

En el video, que en pocas horas desde su publicación suma cerca de medio millón de reproducciones en Youtube, aparece la propia cantante en forma de holograma en un concierto al que asisten sus familiares, emocionados al verla actuar.

Juan Rivera, hermano menor de Jenni, recientemente encontró este tema inédito en un disco duro y decidieron publicarlo porque así se sigue "preservando" el nombre de la cantante con música nueva.

El hermano de la carismática artista encontró los temas cuando buscaba material para una grabación, tal y como explicó el pasado 21 de junio, cuando la familia de la artista anunció este lanzamiento.

"Todas son canciones inéditas y vamos a lanzar tres o cuatro sencillos primero antes del álbum para poder prolongar la carrera de mi hermana", dijo entonces Juan Rivera.

Rivera indicó que la canción refleja toda la "pasión, toda su fuerza" de la denominada "Mariposa de barrio".

"La Gran Señora" murió en un accidente aéreo en México el 9 de diciembre de 2012 en un suceso que conmocionó al país y fue noticia durante semanas.

Jenni Rivera vendió más de 20 millones de copias de sus discos y se hizo acreedora a más de 50 premios y reconocimientos, incluyendo Billboard Music Awards, Premios Billboard y Premio Lo Nuestro.

En junio también se supo que las compañías audiovisuales Mucho Mas Media y De Line Pictures preparan una película sobre ella con el apoyo de sus familiares.

Kate Lanier, que firmó el guión de la cinta "What's Love Got to Do with It" (1993) sobre la cantante Tina Turner, será la encargada de escribir la historia de la cinta.

La familia también informó de un documental sobre los últimos días de vida de Jenni Rivera, que puede salir a la luz a final de año, un proyecto que está bajo la dirección de Emilio Estefan.