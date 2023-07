La artista coreana, Jennie Kim, integrante de la agrupación Blackpink, se animó a contar detalles de su incursión en el mundo actoral luego de participar en la serie “The Idol”, del cantante The Weeknd y el creador Sam Levinson (Euphoria).

Kim, comentó en el podcast de la británica Dua Lipa que: “La actuación fue definitivamente una de las cosas que quería explorar, pero cuando hago algo, cuando decido realmente adelante, sé que tengo que hacerlo bien. Y antes que nada, quería que la nueva parte de actuación de mi vida fuera auténtica, en lugar de simplemente tratar de aprovechar cualquier oportunidad que se me presentara”.

Como se recuerda, Jennie interpreta el papel de Dyanne, una corista y bailarina de la estrella del pop Jocelyn (Lily-Rose Depp) que tiene la oportunidad de abrirse camino por su cuenta en la industria.

“[…] Realmente estaba siendo paciente con mi primer trabajo de actuación. Lo que significa que cuando pasé un tiempo en Los Ángeles el año pasado, conocí a Sam en persona y pude hablar con él. Y me habló sobre el papel que quería para mí y todo, realmente conmovió mi corazón”, agregó Kim.

Sobre su participación en Coachella de 2023

Por otro lado, la cantante también se refirió a su participación más reciente junto con su banda Blackpink, en el festival de Coachella del 2023. Kim relató que tras bajarse del escenario lloró debido a las emociones que tuvo durante el show.

“Estaba bajo tanta presión, creo que era la primera vez que lloraba. Tan pronto como bajé del escenario, me eché a llorar. Fue tan emotivo. Estaba tan orgulloso. Y el arduo trabajo que realizamos y la sensación abrumadora que obtuvimos de la multitud. Era mucho”, narró Jennie.

Jennie Kim se disculpa con fanáticos por ‘presentaciones flojas’

En el podcast, la cantante coreana, Jennie Kim se refirió también a las críticas que recibió por algunas presentaciones que no llegaron a ser del agrado de los fanáticos, ya que consideraban que no brindaba la energía adecuada al show.

“Siento que decepcioné a mis fanáticos en algún momento de mi vida en el que parecía que no estaba dando lo mejor de mí. Pero no he tenido el momento de decir esto. […] No sabía cómo controlar mi cuerpo. Y usar mi cuerpo como debería”, indicó la coreana.