Jennifer López responde a las críticas sobre su presentación en los Grammy 2019

Jennifer López fue una de las invitadas especiales la noche de los Grammy el último domingo para ofrecer un tributo musical a Motown Records y, pese a las críticas, ella decidió salir al frente y dar un espectáculo sobre el escenario.

Desde que se supo, la artista fue duramente criticada por encabezar este homenaje al sello discográfico que fue el hogar de varios artistas afroamericanos icónicos. Jemele Hill, Loni Love y la activista de #OscarsSoWhite, April Reign, fueron algunos de sus más álgidos críticos.

Pese a ello, JLo subió al escenario para cantar "Dancing in the Street", "Please Mr. Postman", "The Best Things in Life Are Free", entre otros temas. Por si fuera poco, compartió escenario con Alicia Keys, Ne-Yo y Smokey Robinson, con quien cantó "My Girl".

Ahora, luego de su presentación, la cantante defendió su espectáculo con un contundente mensaje a sus detractores, quienes incluso la acusaron de "apropiación cultural".

"Lo que ocurre con la música es que es algo que inspira a todo el mundo. Cualquier tipo de música puede servir de inspiración para cualquier tipo de artista", reveló Jennifer Lopez en entrevista con Entertainment Tonight.

"No le puedes decir a la gente qué música amar del mismo modo que no les puedes decir qué música pueden o no pueden cantar", agregó.

Asimismo, López agradeció a los premios Grammy por elegirla para este homenaje y dijo que entiende el enojo de algunos fanáticos, pero dijo que para ella fue todo un honor.

"Ellos saben lo mucho que me ha influido su música y por eso no les ha extrañado nada que los Grammy me pidieran hacer esto. Pero sé también que para mucha gente no ha estado bien y los respeto", expresó.

"Simplemente quiero decir que me siento muy honrada de que me hayan permitido interpretar estas canciones, porque ha sido un sueño hecho realidad", sentenció la diva del Bronx.