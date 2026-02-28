La artista Jenny J viene trabajando en una nueva etapa de su carrera musical con una producción enfocada en la cumbia, género que forma parte de la identidad sonora del país y que apunta a una proyección internacional.

El proyecto contempla la realización de un álbum musical acompañado de una propuesta audiovisual cuidada, con una narrativa pensada para conectar con el público y reforzar la imagen artística de la cantante en esta nueva fase.

Para este trabajo, Jenny J cuenta con la dirección musical y audiovisual de Donald Yaipén y Víctor Yaipén, dos referentes del género que aportan experiencia, criterio artístico y conocimiento del mercado.

Las producciones audiovisuales incluirán la participación de actores reconocidos de la escena peruana, sumando valor narrativo y estético a cada lanzamiento que formará parte del proyecto.

El desarrollo estratégico y promocional está liderado por Edgar Mimbela, uno de los marketeros más influyentes del Perú y Latinoamérica, con amplia trayectoria en la gestión de artistas y lanzamientos musicales.

Mimbela también cumple funciones dentro de importantes plataformas de reconocimiento musical como los Latin Music Awards y los Premios Unidad, lo que refuerza el alcance y posicionamiento del proyecto.

Con un equipo conformado por productores y profesionales del medio, la cantante busca consolidar una propuesta competitiva que permita llevar la cumbia peruana a nuevos públicos y escenarios.

El lanzamiento oficial de esta nueva producción se realizará próximamente, marcando un paso importante en la carrera de Jenny J y generando expectativa dentro de la escena musical nacional.