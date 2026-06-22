Jenny J refuerza su impacto social con apoyo a obra solidaria y moviliza a emprendedores con su cumbia

Jenny J viene consolidándose como una de las voces emergentes de la cumbia peruana, gracias a su estilo fresco, su energía en el escenario y una conexión directa con el público que la sigue desde sus primeras presentaciones.

Su canción “Va todo al ganador” ha sido uno de los temas que más impulso le ha dado en su carrera reciente. Con un ritmo pegajoso y una letra que conecta con la resiliencia y la competencia en la vida, el tema se ha convertido en uno de los favoritos en sus presentaciones en vivo.

Uno de los momentos más comentados de su trayectoria reciente fue su participación en el programa de Laura Huarcayo, donde logró captar la atención del público con una presentación llena de carisma y cercanía. Su aparición dejó en claro que su propuesta musical tiene potencial para llegar a más espacios televisivos.

Jenny j y su canción Va todo al ganador

También estuvo presente en el programa de La Carlota en MQM, donde nuevamente demostró su capacidad para conectar con diferentes audiencias. En ese espacio no solo interpretó su tema, sino que también mostró su lado más espontáneo y alegre.

Más allá de la música, Jenny J ha mostrado un compromiso con acciones de apoyo social. Ha participado en actividades de ayuda a iniciativas comunitarias, reforzando la imagen de una artista que busca trascender el escenario y aportar a su entorno.

En una de estas actividades solidarias, su música logró reunir y motivar a padres emprendedores, quienes participaron activamente en dinámicas de baile y celebración. Su cumbia terminó convirtiéndose en un punto de unión y alegría colectiva.

Este vínculo con el público popular ha sido clave en su crecimiento, ya que no solo se trata de interpretar canciones, sino de generar experiencias donde la música funciona como un elemento de integración social.

Actualmente, la artista se encuentra preparando un nuevo lanzamiento musical previsto para julio, en el marco de las Fiestas Patrias. Este estreno promete mantener la esencia de la cumbia, pero con una propuesta renovada para seguir fortaleciendo su presencia en la escena musical.

Con este nuevo proyecto en camino, Jenny J busca seguir ampliando su alcance y consolidarse como una figura importante dentro de la cumbia nacional, combinando talento, carisma y compromiso social en cada una de sus presentaciones.

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