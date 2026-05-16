Jenny J regresa a la cumbia con “Va a todo ganador” y sorprende con Israel Dreyfus en videoclip

La cantante peruana Jenny J presenta su nuevo sencillo titulado “Va a todo ganador”, una propuesta musical que marca su regreso a la escena con una apuesta fresca dentro del género de la cumbia.

Este lanzamiento llega acompañado de un videoclip de alto impacto, que cuenta con la participación del modelo e influencer Israel Dreyfus, conocido por su paso por realities y su presencia en redes sociales.

El tema “Va a todo ganador” destaca por su ritmo pegajoso y una propuesta visual llamativa, pensada para conectar con el público joven y los seguidores del género tropical en el país.

Tras varios años de trayectoria, Jenny J retoma su carrera artística con una producción que busca consolidarla nuevamente en los escenarios musicales, apostando por una identidad renovada.

El proyecto cuenta con el respaldo de un equipo experimentado en la industria. La producción musical estuvo a cargo de Donald Yaipén, quien aportó su sello característico al tema.

En tanto, la realización audiovisual del videoclip fue liderada por Víctor Yaipén, logrando una pieza visual dinámica que complementa la propuesta sonora.

El lanzamiento también tiene el impulso del productor artístico Edgar Mimbela, reconocido por su trabajo en el desarrollo y posicionamiento de artistas dentro del ámbito tropical.

Con esta producción, el equipo apuesta por seguir impulsando nuevos talentos y propuestas dentro de la música peruana, fortaleciendo la presencia de la cumbia en el mercado local.

De esta manera, Jenny J busca reconectar con su público y abrir una nueva etapa en su carrera, con un tema que promete posicionarse entre las novedades más destacadas del género.