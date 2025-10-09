El cantante puertorriqueño Jerry Rivera ha puesto fin a una ausencia de 15 años en el ámbito musical con el lanzamiento de su nuevo álbum, “Llegué Yo”.

Rivera, una figura reconocida en la salsa a nivel internacional, presenta este proyecto en medio de un momento de actualidad, al haber sido nominado en la categoría “Tropical Artist of the Year, Solo” para los Premios Billboard de la Música Latina.

El nuevo disco simboliza, para el artista, el cierre de una etapa en su trayectoria. Según sus declaraciones, la producción busca ofrecer a sus seguidores la esencia musical que lo ha caracterizado.

“Este álbum representa gratitud y conexión con mis raíces”, explicó Jerry Rivera. “Quise entregar a mi público un proyecto lleno de sentimiento, antes de dar paso a una propuesta mucho más atrevida que marcará una fase completamente distinta en mi carrera”.

Un elemento notable en la producción es su colaboración con Wiso G, a quien Rivera lo ha destacado como el mejor improvisador y pregonero entre los raperos.