Según el cantante, las presentaciones pactadas en América y Europa continuarán según el itinerario previsto | (Foto: Difusión)
Según el cantante, las presentaciones pactadas en América y Europa continuarán según el itinerario previsto | (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El músico mexicano Jesse Huerta confirmó una pausa en su carrera con el dúo Jesse & Joy después de 21 años de actividad, con el objetivo de enfocarse en su salud mental, su estabilidad emocional y su entorno familiar.

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