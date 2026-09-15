El músico mexicano Jesse Huerta confirmó una pausa en su carrera con el dúo Jesse & Joy después de 21 años de actividad, con el objetivo de enfocarse en su salud mental, su estabilidad emocional y su entorno familiar.
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