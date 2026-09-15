El músico mexicano Jesse Huerta confirmó una pausa en su carrera con el dúo Jesse & Joy después de 21 años de actividad, con el objetivo de enfocarse en su salud mental, su estabilidad emocional y su entorno familiar.

En su cuenta de Instagram, el artista explicó que la medida responde a un cambio de ritmo en su vida, pues “no ha sido una decisión fácil, la música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia”, detalló.

Asimismo, el integrante de la agrupación de pop latino dedicó palabras a su hermana Joy Huerta, agradeciéndole por compartir el proyecto musical y destacando el valor de sus producciones en conjunto.

Respecto a la continuidad de sus presentaciones, el cantautor precisó que “fiel a mi compromiso, profesionalismo y ética de trabajo, cumpliré con todas las fechas anunciadas de Jesse & Joy hasta el 17 de noviembre en Londres, Inglaterra”.

Jesse & Joy

La serie de presentaciones pendientes contempla espectáculos en Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Brasil, Chile, México, Perú, Argentina, Uruguay, España y Reino Unido antes de iniciar la pausa anunciada.