BTS dedicó una publicación especial en sus historias de Instagram a Jimin por su cumpleaños número 31, que se celebra este 13 de octubre. (Foto: Instagram / @bts.bighitofficial)
BTS dedicó una publicación especial en sus historias de Instagram a Jimin por su cumpleaños número 31, que se celebra este 13 de octubre. (Foto: Instagram / @bts.bighitofficial)
Por Redacción EC

BTS dedicó una publicación en sus historias de Instagram a Jimin, uno de los integrante de Bangtan, por su cumpleaños número 31, que se celebra este 13 de octubre. El saludo incluyó una serie de fotografías del cantante y un saludo especial. La felicitación llega pocos días después de su paso por Perú, donde los fanáticos le cantaron “Feliz cumpleaños” durante uno de los conciertos realizados en el Estadio San Marcos.

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