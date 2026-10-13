BTS dedicó una publicación en sus historias de Instagram a Jimin, uno de los integrante de Bangtan, por su cumpleaños número 31, que se celebra este 13 de octubre. El saludo incluyó una serie de fotografías del cantante y un saludo especial. La felicitación llega pocos días después de su paso por Perú, donde los fanáticos le cantaron “Feliz cumpleaños” durante uno de los conciertos realizados en el Estadio San Marcos.

A través de sus historias de la cuenta oficial de Instagram, BTS compartió algunas fotografías de Jimin para celebrar su cumpleaños. En las imágenes, el cantante aparece en distintos retratos que resaltan su estilo y su faceta artística, acompañados del mensaje “Happy Jimin Day”.

Su visita a Perú fue uno de los acontecimientos más esperados por los fanáticos locales. BTS ofreció tres conciertos en el Estadio San Marcos, los días 7, 9 y 10 de octubre, como parte de su gira mundial “Arirang”, llevando por primera vez sus presentaciones a territorio peruano.

BTS dedicó una publicación especial en sus historias de Instagram a Jimin por su cumpleaños número 31, que se celebra este 13 de octubre. (Foto: Instagram / @bts.bighitofficial)

Durante uno de los espectáculos, el público aprovechó la ocasión para dedicarle un emotivo “Feliz cumpleaños” al cantante. Jimin recibió las muestras de afecto de los asistentes y respondió con un agradecimiento, en un momento que quedó registrado en videos compartidos por los seguidores en redes sociales.

Las celebraciones también estuvieron acompañadas de iniciativas organizadas por el fandom peruano, que preparó pancartas, corazones y distintas dinámicas para homenajear al artista durante su estadía por Perú. Estas muestras de cariño reflejaron la expectativa que generó la llegada de BTS al país.

Mientras los seguidores continúan celebrando el cumpleaños de Jimin en redes sociales, BTS ya se encuentra en Chile para ofrecer tres conciertos como en Santiago, programados para los días 14, 16 y 17 de octubre, en el Estadio Nacional.

💜 Happy birthday to you ~ 🎂 🐣los amo, love you guys thank you! 어 감사합니다. 좋네요 태어나니까 삶이라는 게 이게 살만한 거 같아요 행복합니다 https://t.co/Z6nAvu9vz3 — GLISTEN (@GLISTEN_J) October 11, 2026

Sobre Jimin

Nacido el 13 de octubre de 1995 en Busan, Corea del Sur, Park Ji-min, conocido artísticamente como Jimin, inició su carrera musical en 2013 como integrante de BTS. Desde entonces, se ha consolidado como uno de los artistas más populares del K-pop, gracias a su talento vocal, sus habilidades para el baile y su presencia sobre el escenario.

Jimin, integrante de BTS, cumple 31 años este 13 de octubre. (Foto: Instagram / @j.m)

A lo largo de su trayectoria, el cantante ha participado en importantes éxitos de la agrupación, como “Dynamite”, “Butter” y “Fake Love”. Asimismo, ha desarrollado una carrera como solista con canciones que le han permitido mostrar una faceta musical propia.