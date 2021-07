Conforme a los criterios de Saber más

Tiene miedo de ser atacado. Las sucesivas llamadas con frases irreproducibles son una muestra de las amenazas que desde hace un mes viene soportando el popular Jimmy Santi. Cansado de esta situación ha tomado dos decisiones. La primera fue solicitar garantías personales, las cuales fueron aceptadas el 14 de julio último mediante la Resolución Subprefectural de Jesús María N° 052- 2021-DGIN/SP-JM/LIM. La otra medida para salvaguardar su integridad ha sido salir del país. Conversamos con él antes de su arribo a EE.UU., donde espera disipar el temor y olvidar por un tiempo el sinsabor de las últimas semanas.

–¿Desde hace cuándo está siendo hostigado?

Será desde hace un mes más o menos. Primero empezaron con las llamadas para insultarme por teléfono. Pero ahora ya se ha vuelto más brava la cosa porque han lanzado piedras a mi casa. La otra vez me tiraron excremento con un balde en mi puerta. También hay un carro negro de lunas polarizadas que pasa, que me sigue. Me están acosando, en realidad. Cuando salgo de vez en cuando a la calle lo veo, paso por ahí y me mentan la madre. No puedo ver quiénes son. “No vas a saber de dónde viene el tiro, conch…”, eso me dicen.

–¿Cuál cree que es la razón de estas agresiones?

Ahora me doy cuenta, sacando conclusiones, del porqué de este acoso. Si yo no hubiera grabado ese video del ‘Chin chin’ el otro candidato probablemente hubiera ganado, pero a mí nadie me pagó por esa canción que se hizo viral. Lo hice por la democracia. Además solo digo, “Chin chin, ven a votar, por la libertad. Los abuelitos vamos a votar y a nuestros nietos vamos a salvar”.

–¿Ha participado activamente de las marchas convocadas por los seguidores de Fuerza Popular?

Casi en todas. En la última del sábado pasado no quise porque ya estaba con todas las amenazas encima. Imagínate que dentro de la multitud llegue alguien corriendo, como saludando, y tenga algún arma en la mano. Nadie se va a dar cuenta si me pasa algo y pueden huir fácilmente.

–¿Alguien ha intentado atacarlo mientras marchaba?

No, pero he pasado por la Plaza Dos de Mayo y he tenido que correr. Una persona joven que estaba dentro de la marcha me pidió un autógrafo, me reconoció por el último video del ‘Chin chin’ y ya se me venían otros, así que no quedó otra que salir corriendo.

–¿Cuánto tiempo piensa quedarse en EE.UU.?

Por lo menos un mes, hasta que pase todo esto. Yo creo que va a pasar algo en Perú, y, la verdad, yo no quiero estar si eso sucede. Por eso me voy. Por eso guardé mi carro y lo he protegido. Tengo familiares en Washington. En Lima se queda mi hermana, pero bien cuidada por unos sobrinos que van a estar pendientes. Este acoso sicológico me tiene muy nervioso (...) Yo estoy por la democracia de nuestro país. He visitado Rusia, Cuba, Nicaragua, Venezuela, conozco cómo eran de hermosos esos países y de repente ahora volteo y está lleno de miseria. Yo no quiero eso para mi país, por eso he luchado por la democracia.

–Si estos terribles pronósticos llegaran a concretarse, ¿volvería al Perú?

Solo para arreglar mis cosas y me iría a España. Allá me conocen un poco más que en Estados Unidos, que además tiene otra lengua. Me adhiero más a la cultura española y en Barcelona tengo más amistades, está también mi abogado. Me asilaría en ese país. No quiero vivir en un país con miedo y ahora, la verdad, estoy muy asustado. Estamos divididos (como país).

–No se puede negar que la situación en la que nos encontramos también es responsabilidad de nuestros propios gobernantes.

Es culpa de la democracia mal llevada. He viajado por todo el Perú y he visto cómo la gente de la sierra ha sido y es maltratada. Hay que enmendar los errores cometidos. Mi mamá era de Cajamarca y mi padre de Cusco. Tengo en mis venas sangre de peruano oriundo. Por eso creo que la mejor canción que nos representa es “Indio” de Alicia Maguiña. Allí se dice: “La luz se hizo sombra y nació el indio. La puna se hizo hombre y nació el indio. Prisionero en tu suelo, indio cautivo. Sin luz en la mirada, indio sombrío…”. Esa es una canción que habla de nuestra gente. A los que llaman “cholos” o “indios” siguen pisoteados por la gente que tiene poder y dinero, sobre todo por los que lo han logrado de mala forma como muchos políticos.

