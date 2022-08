La luz se hizo sombra / Y nació el indio / La puna se hizo hombre / Y nació el indio / Prisionero en tu tierra / Indio cautivo / Sin luz en la mirada / Indio sombrío / Ayer montaña / Hoy solo escombro / Hierve mi entraña / Cuando lo nombro / Serás otra vez montaña / Y habrá fulgor en tus ojos / Tu risa oiré / Y feliz serás / Y feliz seré.

“Estoy pensando en retirarme, por dos motivos: primero que nada porque están muriendo mis compañeros, como Jorge Conti y Pepe Miranda; y segundo, porque me siento cansado. Este año y el próximo haré varios conciertos para retirarme con honores, por si me agarra la muerte”, señala el artista de 81 años.

Tras presentarse en “La Voz Senior” como invitado, y recibir los aplausos del público, Santiago Farfán Holguín, nombre real del reconocido cantante de la nueva ola, celebra que en esta etapa de su vida esté cumpliendo “el sueño de ser reconocido como artista y no como ‘Chin chin’”.

“Fui a ver a mis promociones, a darles ánimo, pues ganen o no, todos son ganadores porque tuvieron la oportunidad de salir a la palestra. Fue una experiencia muy bonita porque después de interpretar ‘A mi manera’, un tema que viene a ser la despedida de cualquier persona de la tercera edad, sobre todo de un artista, la gente me ha escrito para decirme que se han emocionado, que han llorado, que no sabían que podía interpretar temas como ese. Después de esto, siento que he hecho todo lo que tenía que hacer, cumplí, he sido feliz”, asiente.

─Llevas casi seis décadas sobre el escenario, ¿cómo has logrado mantenerte tanto tiempo sin hacer un alto?

Ha sido complicado porque en el momento en que llegué a esta Lima señorial tenía 30 años. Llegué vestido como los chicos de “Esto es guerra”, con las cejas depiladas, un arete, zapatillas, pantalón pitillo..., y se me atacó mucho con una cosa que no me gustó por eso me volví agresivo, esos homofóbicos me convirtieron en una persona agresiva. Si fuese homosexual, normal, qué pierdo, no tendría por qué molestarme, pero me decían marica, chin chin, me insultaban, me sentí pésimo, y los periodistas también tuvieron cierta responsabilidad porque acentuaron el eres o no eres.

Jimmy Santi asegura que ahora lo reconocen como artista y no como "Chin chin". Eso lo llena de satisfacción. (Foto: Hugo Pérez) / Hugo Perez

─¿Cómo lograste superar esa complicada etapa en Perú?

Como dice la canción (”A mi manera”): Porque sabrás que un hombre al fin / Conocerás por su vivir / No hay por qué hablar, ni qué decir / Ni recordar, ni qué fingir / Puedo seguir hasta el final / A mi manera. Entonces, me han conocido por mi vivir y han encontrado a una persona tranquila, no voy a programas de chismes, me siento bien conmigo mismo y las puertas de mi casa siempre están abiertas para los que quieran visitarme. Parece un mueso, está llena de antigüedades, de trofeos, me acaban de dar la llave de Jesús María, también he recibido las llaves de Lima, de Comas, me han dado medallas de la Casa Blanca, de la OEA. He grabado 87 discos de los cuales, la gente solo conoce tres canciones: “Chin chin”, “Sabor a salado” y “Ahora no”. Ahora estoy cantando canciones muy lindas, estoy más maduro, puedo prestar la parte actoral a mi vida. He visto comenzar a muchos allá, a Yuri, a Ana Gabriel, actué en novelas con Andrés García, era una figura respetable. Cuando voy, los programas me invitan, pero no acepto, ya no quiero nada, ni responder preguntas, no tengo ninguna enfermedad, pero estoy cansadito.

─En México eras un sex symbol.

Fui muchas cosas porque pegó la canción “Mi pequeña novia”, y como estaba muy bien proporcionado, me invitaron a salir en la portada de la revista Eva. Fue un desnudo precioso, luego hice otras fotografías para una revista americana (Playgirl), por las que me pagaron 20.000 mil dólares. Salí como Dios me trajo al mundo, tenía un cuerpo bonito. Luego vine a Perú, convencido de que iba a encontrar todo abierto, que iba a dirigir televisión, a tener un programa propio, y me dieron una patada en el p.... Dijeron: ‘creo que es cabro’. Me sentí mal por mi familia, mi hijo, que es naval americano, mis nietos, bisnietos.

Antes de posar desnudo para Playgirl, Jimmy Santi tuvo una sesión de fotos atrevidas para al revista Eva, en México.

─En México eras una estrella, estabas en un buen momento, ¿por qué regresaste al Perú?

Lloraba todos los días, mi mamita tenía cáncer, se moría. Le dieron solo cuatro meses de vida y duró ocho años, me fregó la carrera, pero fui feliz con ella y sigo siéndolo, sigo cumpliendo sueños.

─¿Qué sueño persigues ahora?

Siempre quedan cosas por hacer, pero creo que ahora estoy cumpliendo el sueño de decidir qué canto y qué no en los programas de TV. La gente siempre quiere que cante lo que fue tendencia en YouTube, pero ahora yo decido porque tengo el empoderamiento para hacerlo. La gente ahora reconoce mi trabajo, me aplauden, no pueden creer que cante tan bonito, siento que me voy a morir porque estoy cumpliendo el sueño de que me reconozcan como artista y no como chin chin. Cuando muera, no quiero que digan: “Qué pena, se murió el chin chin”. Carajo, “Qué pena, se murió un artista del Perú”. Me han desperdiciado en mi país, no me han llamado para actuar, ni para hacer comedia musical, ni jurado de tantos programas de canto que hay en la televisión.

─El año pasado saliste del país para salvaguardar tu integridad porque recibías amenazas de muerte. ¿Cesaron las amenazas?

Me tuve que largar a Estados Unidos, pedí garantías para mi vida y me las dieran, también me ofrecieron asilo político y mil dólares mensuales durante un año para poder vivir, porque les mostré grabaciones, en las que me dicen: “Perro de m...., no vas a saber de dónde viene la bala”. Viví momentos terribles, pero cuando me fui, dejaron de amenazarme.

─¿Aceptarías formar parte de un partido político en las próximas elecciones presidenciales?

Me hubiera gustado en este momento tener 40 años porque cojones y fuerzas tengo, pero el cuerpo ya no da para tanto.

─¿Cómo mantienes la voz a los 81 años?

Con una buena alimentación, ejercicios y carácter, pues puedo ser un santo y a la vez un demonio, y como tal tengo el poder de ser bueno y malo. Aunque siempre trato de ser bueno, es mejor que no me busquen, sino pregúntale a Melcochita.

─¿La cachetada que le diste a Melcochita en el programa de Magaly, fue actuación, fue armada?

Él es mi hermano del alma, lo quiero mucho, pero me buscó. Fue verdad, no fue preparado, soy temperamental y si me ofenden, les doy un puñetazo.

─¿Consideras que se te pasó la mano?

No se me pasó la mano porque si le hubiese dado un puñete con estos brillantes que tengo los dedos, le abro la cara y me odiaría todo el Perú. Ya nos hemos amistado, lo quiero mucho, pero respetos guardan respetos.

─¿Cómo defines el momento que vives actualmente?

Un momento lleno de luz y amor. Las señoras y señores me miran con respeto, los niños me conocen, se acercan, me saludan. El amor mueve el mundo y recibo amor de todos lados, es maravilloso. No cambiaría este momento por nada.

Jimmy Santi, representante peruano de la nueva ola. (Foto: Hugo Pérez) / Hugo Perez

Congregación de artistas

Jimmy Santi forma parte de los artistas que este 26 de agosto darán vida al espectáculo Los Reyes de la Nueva Ola, en el Teatro Leguía, para celebrar el Dia del Adulto Mayor. Junto al intérprete de “Chin chin” estarán Homero Del Perú, Claudio Fabbri, Raúl Vásquez, Alfredo Correa, Pedro Parvina, Jairo Taffur y Tony Cam.

“Se va a juntar un grupo muy bonito que canta baladas, y yo, por supuesto, estaré con la parte movida, cantando ‘Chin chin’”, subraya.