A Jimmy Santi (Lima, 1947) los motivos para sonreír le sobran: regresó a la TV como parte del elenco de competidores de la nueva temporada de “El gran chef: famosos”, y este 29 de junio retorna a los escenarios musicales con el show “A mi manera”, en La Estación de Barranco. Sin embargo, detrás de las risas, oculta un gran dolor. La soledad le embarga y atemoriza. “Me quedé solo en la vida. Mis sobrinos me quitaron a mi hermana anciana. Se la llevaron con mentiras”, narra el cantante.

Santiago Rogelio Farfán Holguín, nombre real del artista peruano considerado uno los mejores intérpretes de la Nueva Ola latinoamericana, vive un drama familiar desde hace un año.

“Con la excusa de que podía contagiarle del Covid-19 por ser artista y estar en contacto con la gente, mi sobrina -hija de un hermano que falleció- y su esposo, se llevaron a mi hermana Carmen, de 85 años, a vivir con ellos. Durante un tiempo no me dejaron verla. Y cuando por fin pude visitarla, me enteré que habían vendido los dos departamentos de mi hermana para comprarse a nombre de ellos, una casa de 250 mil dólares. Con qué derecho hicieron eso. Cuando hablé con mi hermana sobre el tema, me dijo que todo estaba bien, que ellos la iban a cuidar. Luego, me pidió que me fuera. Le lavaron el cerebro. Lloré demasiado ese día. Desde entonces no he vuelto a verla. Cuando la llamo por teléfono, no contesta. La extraño demasiado. La amo”, asegura el cantante entre sollozos.

Jimmy Santi vive en su casa de Jesús María con sus dos queridas mascotas: un perro y un gato. Cuenta que el día del padre la pasó solo porque Eduardo, su único hijo, radica en Estados Unidos.

Jimmy Santi, considerado uno los mejores intérpretes de la Nueva Ola latinoamericana.

Reencuentro con la TV y los escenarios

La semana pasada, Jimmy Santi fue presentado como uno de los participantes de la segunda temporada de “El gran chef: famosos”. Desde su primera aparición en el programa de Latina demostró tener habilidades culinarias, las que -asegura- heredó de su difunta madre.

“Es un programa gracioso, bien elaborado y competitivo. Agradezco a Latina y a Rayo en la botella por haberse fijado en mí. Ahora veremos si este cuerpecito, que ya está bien gastadito, aguanta (ríe). Estar de regreso en la televisión, permitirá que la gente recuerde a este señor que -dicen- tiene mil cirugías. Tengo algunas, pero no todas”, señala tras asegurar que no aparenta sus años porque lleva una vida sana, sin drogas ni alcohol. “Solo una vez me emborraché. Fue durante un viaje a Moscú. Siempre he llegado a mi casa sobrio. Hago deportes. Solo hice gimnasio hasta el 2022 porque me prohibieron las pesas cuando tuve cáncer de hígado. Ahora con estiramientos, diarios, me mantengo bien”, destaca.

En 60 años de trayectoria artística, ha grabado más de 120 canciones, recorrido 23 países en sus giras y participado en al menos 100 fotonovelas. Durante más de dos décadas, Jimmy Santi fue considerado un sex symbol en México.

“En diferentes lugares me reconocen como una gran figura y qué triste que aquí, en Perú, se quedaron con ‘Chin Chin’. Por ese motivo estoy actualizando mis más populares temas en formato acústico. Empezamos con ‘Mi árbol y yo’, una canción hermosa con la que me identifico porque habla de la vida y de la familia. Continuaremos con ‘Sabor a salado’, ‘Ahora no’, entre otras. Todas las cantaré en La Estación de Barranco, el próximo 29 de junio. Estaré acompañado de un gran marco musical en vivo. Será un reencuentro íntimo con mi público”, destaca.

“Por un lado, siento mucha alegría por este reencuentro y, por otro, mucho dolor por todo lo que está pasando en mi vida. Me gustaría que cuando me vaya, no solo me recuerden como el intérprete del ‘Chin Chin’, también como un ser humano que sufría y expresaba sus sentimientos a través de sus canciones. Si la muerte no me llega antes, el 2024 me retiro de los escenarios″, finaliza.

