El último viernes por la tarde salió a la venta ‘Happy’, el primer álbum en solitario de Jin, cantante de la banda de K-pop BTS, con el que el vocalista espera transmitir energía positiva a quienes lo escuchen. El disco incluye seis temas entre los que destacan ‘I’ll be there’, su single disponible desde el 25 de octubre y ‘Running wild’, tema principal del álbum.

Se trata de un proyecto que refleja los gustos musicales del artista, dijo en una sesión de preguntas y respuestas con su agencia, Big Hit Music, por lo que le alegraría que la gente respondiera que las canciones son buenas.

“Es significativo que haya podido publicar un álbum con mi nombre”, añadió el vocalista.

En este álbum, que nace a partir del sonido de la banda, Jin canta sobre el viaje para encontrar la felicidad.

A través de sus canciones intenta transmitir emociones tan cotidianas como el amor, la emoción y el coraje, elementos indispensables de la felicidad. De esta forma, además, espera que sus seguidores, impulsados y motivados por su música, busquen la manera de ser felices.

“El sonido de la banda es especialmente emocionante cuando se escucha en una sala de conciertos, así que les recomiendo que imaginen cómo sonaría en una sala de conciertos si escuchan estas canciones”, explicó.

Entre estos seis temas también se encuentra ‘I will come to you’, una canción escrita por Jin a partir de las notas que escribió cuando cumplió con su obligación de ser soldado y dedicada a sus fans.

“Era un registro honesto de pensamientos sinceros como los fans están esperando, debo cantar, debo actuar”, dijo.

“Mientras repasaba esas emociones, escribí letras sobre el deseo de volver con los fans lo antes posible”, aseguró el artista.

Jin terminó el servicio militar en junio, el primero de los integrantes de la banda en hacerlo, y desde ese momento se ha centrado en su carrera en solitario al igual que J-Hope.

BTS anunció en 2022 que se tomaría un descanso al menos hasta 2025, un periodo que sus siete miembros vienen aprovechando para centrarse en proyectos personales y realizar dicho servicio militar.

Con información de EFE

