BTS inició su gira por Latinoamérica en Colombia, donde ofreció dos conciertos el pasado 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá. Durante la primera y segunda fecha los integrantes de laagrupación surcoreana sorprendieron a ARMY al hablar es español. Sin embargo, Jin, cantante de la boy band no solo dedicó palabras en el idioma local, sino también, en su despedida hizo la promesa de volver.
BTS inició su gira por Latinoamérica en Colombia, donde ofreció dos conciertos el pasado 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá. Durante la primera y segunda fecha los integrantes de laagrupación surcoreana sorprendieron a ARMY al hablar es español. Sin embargo, Jin, cantante de la boy band no solo dedicó palabras en el idioma local, sino también, en su despedida hizo la promesa de volver.
En el segundo concierto deBTS en Bogotá, Jin agradeció y dedicó unas emotivas palabras de despedida en su idioma natal hacia un público latinoamericano, desatando gritos eufóricos entre los miles de asistentes que se dieron cita al estadio.
“Gracias por reír, cantar y llorar mientras suenan nuestras canciones. Ustedes son lo máximo. Voy a guardar todo estos sentimientos en mi corazón y vamos a volver de nuevo. Entonces nos vemos la próxima vez”, dijo Jin ante el ARMY colombiano.
🎥 • DISCURSO FINAL DE #JIN DURANTE O SEGUNDO DIA DE SHOW DO BTS EM BOGOTÁ 💜🇨🇴
🐹: Pessoal, vocês se divertiram? Fiquei muito emocionado enquanto me apresentava hoje e, graças a todos vocês, também consegui dar muitas risadas. Sempre que as nossas músicas tocavam, vocês riam conosco, cantavam junto e também choravam conosco... Eu realmente acho que vocês são demais! Vou guardar todo esse carinho sincero de vocês no meu coração e com certeza voltarei. Então, até a próxima, pessoal!
— Os olhos BRILHANDO 🥹
#BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_BOGOTA_D2 https://t.co/5hx5bVufMG
Cabe recordar, que durante el primer concierto en Bogotá, Jin sorprendió a sus fans al hablar en español. En aquel entonces, el artista compartió una expresión que muchos colombianos reconocen de inmediato. “Aprendí un poco de español, escúchenme: ‘hágale pues’. ¡Gracias!”, fue el mensaje del cantante.
El “hágale pues” es una conocida expresión coloquial, muy usada en Colombia, que se utiliza para dar la aprobación a una propuesta, animar a alguien a tomar la iniciativa o manifestar que se está de acuerdo con una idea.
Tras finalizar sus dos concierto en Colombia, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook alistan sus maletas para continuar su gira. La agrupación pisará tierras peruanas los próximos días, ya que cuentan con tres conciertos sold out previstos para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.
Para su llegada a Lima, Army Perú viene preparando una serie de actividades para recibir a BTS, entre ellas, un show de drones y recorridos turísticos para aquellos fans que vengan al país a disfrutar de una experiencia cultural completa.