Jin de BTS aprovechó unos minutos durante el segundo concierto en Colombia para dedicar unas emotivas palabras y prometer que volverá al país. (Foto: Captura de video de X / @BTSAnswerBr)
Jin de BTS aprovechó unos minutos durante el segundo concierto en Colombia para dedicar unas emotivas palabras y prometer que volverá al país. (Foto: Captura de video de X / @BTSAnswerBr)
Por Redacción EC

BTS inició su gira por Latinoamérica en Colombia, donde ofreció dos conciertos el pasado 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá. Durante la primera y segunda fecha los integrantes de la agrupación surcoreana sorprendieron a ARMY al hablar es español. Sin embargo, Jin, cantante de la boy band no solo dedicó palabras en el idioma local, sino también, en su despedida hizo la promesa de volver.

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