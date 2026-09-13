Jin, integrante de BTS, volvió a demostrar la cercana relación que mantiene con sus compañeros. El cantante aprovechó el cumpleaños de RM para dedicarle un cariñoso mensaje a través de sus redes sociales y compartir una fotografía inédita junto al líder del grupo.

El pasado 12 de septiembre, Jin publicó en Instagram una imagen en la que aparece sonriente junto a RM, quien celebró su cumpleaños ese mismo día. “Happy Birthday, bro”, escribió el artista como acompañamiento de la peculiar instantánea.

En la fotografía, Jin aparece frente a la cámara utilizando audífonos internos de color rosado y accesorios de la firma FRED. A su lado, RM luce una gorra, ambos posan muy sonrientes, hecho que cautivó al ARMY.

Jin de BTS saludó con emotivo mensaje y una fotografía inédita a RM por su cumpleaños. (Foto: Instagram / @jin)

Cabe resaltar que no fue el único cumpleaños de un integrante que Jin estuvo presente. El cantante también había compartido una fotografía junto a Jungkook para celebrar su cumpleaños, ocurrido el pasado 1 de septiembre, mostrando nuevamente su atención a las fechas especiales de sus compañeros.

Jin también ha tenido otros gestos durante la actual gira mundial de BTS. Según Starnews, el cantante llevó atún y sashimi de lenguado que él mismo pescó en una playa de Estados Unidos para compartirlo con los integrantes del grupo y parte del personal que acompaña al equipo.

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Por otro lado, BTS continúa con su gira mundial “ARIRANG”. Luego de completar cuatro conciertos en Los Ángeles, el grupo ingresó a Corea del Sur el pasado 8 de septiembre, antes de continuar con las siguientes fechas de su recorrido internacional.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook reaparecieron juntos en un show que confirmó que el vínculo con ARMY sigue intacto. (Foto: AFP / BIGHIT MUSIC / Netflix) / HANDOUT

La gira también traerá a BTS a Perú, donde tiene programados tres conciertos en el Estadio San Marcos, los días 7, 9 y 10 de octubre. De esta manera, el grupo sigue recorriendo distintos escenarios mientras sus integrantes continúan compartiendo momentos que reflejan su vínculo fuera de los escenarios.