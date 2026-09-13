Jin, integrante de BTS, volvió a demostrar la cercana relación que mantiene con sus compañeros. El cantante aprovechó el cumpleaños deRM para dedicarle un cariñoso mensaje a través de sus redes sociales y compartir una fotografía inédita junto al líder del grupo.
Jin, integrante de BTS, volvió a demostrar la cercana relación que mantiene con sus compañeros. El cantante aprovechó el cumpleaños deRM para dedicarle un cariñoso mensaje a través de sus redes sociales y compartir una fotografía inédita junto al líder del grupo.
El pasado 12 de septiembre, Jin publicó en Instagram una imagen en la que aparece sonriente junto a RM, quien celebró su cumpleaños ese mismo día. “Happy Birthday, bro”, escribió el artista como acompañamiento de la peculiar instantánea.
En la fotografía, Jin aparece frente a la cámara utilizando audífonos internos de color rosado y accesorios de la firma FRED. A su lado, RM luce una gorra, ambos posan muy sonrientes, hecho que cautivó al ARMY.
Cabe resaltar que no fue el único cumpleaños de un integrante que Jin estuvo presente. El cantante también había compartido una fotografía junto a Jungkook para celebrar su cumpleaños, ocurrido el pasado 1 de septiembre, mostrando nuevamente su atención a las fechas especiales de sus compañeros.
Jin también ha tenido otros gestos durante la actual gira mundial de BTS. Según Starnews, el cantante llevó atún y sashimi de lenguado que él mismo pescó en una playa de Estados Unidos para compartirlo con los integrantes del grupo y parte del personal que acompaña al equipo.
Por otro lado, BTS continúa con su gira mundial “ARIRANG”. Luego de completar cuatro conciertos en Los Ángeles, el grupo ingresó a Corea del Sur el pasado 8 de septiembre, antes de continuar con las siguientes fechas de su recorrido internacional.
La gira también traerá a BTS a Perú, donde tiene programados tres conciertos en el Estadio San Marcos, los días 7, 9 y 10 de octubre. De esta manera, el grupo sigue recorriendo distintos escenarios mientras sus integrantes continúan compartiendo momentos que reflejan su vínculo fuera de los escenarios.
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