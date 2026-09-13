Jin de BTS saludó con emotivo mensaje y una fotografía inédita a RM por su cumpleaños. (Foto: Instagram / @jin)
Jin de BTS saludó con emotivo mensaje y una fotografía inédita a RM por su cumpleaños. (Foto: Instagram / @jin)
Por Redacción EC

Jin, integrante de BTS, volvió a demostrar la cercana relación que mantiene con sus compañeros. El cantante aprovechó el cumpleaños de RM para dedicarle un cariñoso mensaje a través de sus redes sociales y compartir una fotografía inédita junto al líder del grupo.

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