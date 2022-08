El 16 de noviembre, Lima se viste de gala para recibir al destacado Joan Manuel Serrat. El intérprete catalán de 78 años llega a la capital para el show “El vicio de cantar 1965-2022″, con el que se despedirá de los escenarios.

“Temas considerados clásicos de la canción hispana como “De vez en cuando la vida”, “Hoy puede ser un gran día”, “Esos locos bajitos”, “Penélope” y “Aquellas pequeñas cosas”, entre otros, no faltarán en el repertorio que ofrecerá el español a sus más fieles seguidores”, indica la comunicación oficial.

“Han sido dos años largos, duros con grandes pérdidas y con mucho tiempo de reflexión; he pensado que todo es muy frágil y que está bien: antes que me reitre una pandemia como me tenía retirado, antes que me retire el tiempo o que me retire la gente, me retiro yo; pero me retiro de subirme a los escenarios, no de vivir”, dice el artista como forma de presentar esta última gira.

Nacido en el barrio de Poble Sec de Barcelona, Joan Manuel Serrat empezó en la música junto a compañeros de su universidad. Tras ello, se lanzó para una carrera en solitario y en 1964 debuta en Radio Barcelona, en el programa Radio-Scope. El presentador del espacio, Salvador Escamilla, lo recomendó a Edigsa, disquera que difundió sus primeros éxitos. A los 26 años ya había conseguido reconocimiento en España, tras lo cual era tiempo de salir al resto del mundo, a Latinoamérica. Exiliado en las épocas del franquismo, recién pudo volver a España en 1977.

“¿Cómo se hace para seguir cantando con la misma vitalidad canciones que tienen 50, 40, 30 años y que ya ha cantado muchísimas veces en varios lugares distintos?”, le preguntó este diario a Serrat, días antes del show que ofreció en Lima en 2015.

“Bueno, eso ocurre, primero, porque se han mantenido vivas en el favor de la gente todos estos años. Después, porque tengo ganas, fuerzas y energía para poder cantarlas y poder someterme a esos momentos maravillosos en el escenario y, después, porque hay un público, una gente para los que estas canciones representan su memoria sentimental. Ahora, claro, canto canciones que tienen 40 años, pero también canto algunas que son de antes de ayer. No me gustaría limitar mi repertorio al pasado”, respondió entonces.