Joaquina lanza “Amarillo”, una canción que transforma el desamor en madurez y cuyo video la hizo sentir una ‘Sabrina Carpenter de Temu’

“Amarillo”, la nueva canción de la cantautora venezolana Joaquina, tardó casi dos años en tomar forma. Inspirada en la ruptura de una amiga, la joven compositora intuyó que allí había algo más que una simple anécdota. Y empezó a escribir sobre ese instante en el que descubres que, por más amor que exista, no eres compatible con la persona que está a tu lado. Desde su habitación en Miami, a través de un Zoom, Joaquina nos cuenta que las primeras versiones no lograban “poner el dedo en la llaga” como ella quería. Fue entonces, durante sus conciertos, cuando decidió mostrar la canción en pleno proceso. Joaquina notó que el público se identificó con una letra que ella continuó puliendo hasta llegar a la versión definitiva que hoy lanza como parte de la edición extendida de su celebrado disco “Al romper la burbuja”.

“Es una canción que escribí para el universo de ese disco. Empecé hace un año y medio y nunca lograba amarrarla como quería. Me tomó bastante tiempo, pero siento que estética, visual y sónicamente pertenece a ese álbum”, cuenta la artista. Por ello, en el videoclip de “Amarillo” incluyó varias referencias a “Al romper la burbuja”. La más evidente: la aparición del actor Francisco Chona, el mismo protagonista de “No llames lo mío nuestro”.

“En el video de ‘Amarillo’ hay muchas referencias a otras canciones del disco. Y un poco la elección del actor tiene que ver con eso”, explica Joaquina.

- ¿En qué momento sabes que en una anécdota que, para la mayoría de las personas podría ser solo un simple chisme con una amiga, hay una posible canción?

A mí me gusta buscar inspiración en cualquier cosa, porque lo que más me apasiona es escribir, crear historias y mundos. Obviamente, muchas veces, la inspiración viene de mis vivencias personales, y otras de las vivencias de mis amigas o de algo que leo en un libro. Hay muchas cosas que son 100% reales, pero muchas otras que tal vez habitan en la realidad de otros. Busco inspiración desde distintas vertientes.

- Con “Amarillo” has seguido el camino inverso de muchos artistas que prefieren guardar con celo un tema y revelarlo en su momento de lanzamiento. Esta canción ya la habían escuchado algunos fans en tus shows en vivo. ¿Cuánto te ayudó ese ‘laboratorio del en vivo’ para decidir grabarla?

“Amarillo” cambió mucho después de cantarla en vivo. Yo estaba en pleno proceso de composición cuando le dije a la gente: ‘Les quiero cantar una canción nueva, una canción que está siendo compuesta en este momento y no sé qué va a pasar con ella’. Y todos me dijeron que sí, que la canté. Aunque cambié algunas cositas de la canción, la idea y el concepto quedó intacto. La gente resonó muchísimo con ella y luego la empecé a mostrar más por mis redes sociales. Para mí fue importante mostrar el proceso de grabación, de producción para sacarla. Nunca lo había hecho de esa manera antes, pero es una canción que la gente me convenció de sacarla, por eso incluirlos a ellos en el proceso para mí fue bonito.

Joaquina en el videoclip de "Amarillo".

- En el videoclip te animaste por un cambio de ‘look’. Te vemos rubia...

Yo me sentía Sabrina Carpenter en versión Temu en el video, ja,ja,ja...

- ¿Qué tan divertido fue jugar con ese aspecto en el video?

Yo nunca en la vida me había imaginado con el pelo rubio. Fue loquísimo. Empecé a llamar a mis amigas, también llamé a mi hermana. Todas me atendían el teléfono y se sorprendían. Y hacerlo en el video fue un poco jugar con el sentido del humor. “Amarillo” es una canción que habla sobre un tema profundo y melancólico, pero desde un lado muy libre, de sobrepasar el duelo de una relación mientras estás en ella y sobre amar mucho a una persona, pero entender que tienen puntos de vista totalmente distintos de la vida y que aunque se aman nunca van a estar juntos por eso. Y todo eso se cuenta desde un lado más ligero.

Joaquina Blavia juega con la estética de los colores en su nuevo tema. (Foto: Universal Music)

-Y el sentido del humor era un factor importante para lograr ese tono.

En una frase de la canción digo: ‘Soñé que regresaba a tu apartamento y te veía bailar en la sala con alguien más que no era yo’, y esa persona tenía el pelo rubio y obviamente es esa persona es totalmente distinta a mí. Quise ponerle sentido del humor a eso, y al final yo soy ella.

Joaquina estrenó nuevo tema.

- Con este tema pasas a una lista de temas con colores en el título y “Amarillo” es un color especial. Desde “Amarillo” de Shakira hasta “Yellow” de Coldplay...

Y “Big Yellow Taxi” de Joni Mitchell, “Amor amarillo” de Cerati... la verdad tuve un problema con el título por un tiempo por esa razón, porque sé que hay 800 mil canciones que se llaman igual, pero al final es el núcleo de la canción. La palabra amarillo me salió muy intuitivamente, no fue algo pensado. No quería decir el pelo rubio, y al final el amarillo juega con la paleta de colores, porque rojo y azul son los colores de mi álbum. y el amarillo vendría siendo como el tercer color primario, el que complementa estos dos colores y el amarillo dentro de la canción representa la metáfora de lo que una persona quiere que tú seas y no puedes ser. Por eso en el videoclip, todo el tiempo estoy tratando de buscar el amarillo perfecto para esta persona, pero al final no soy yo...

- Y si hacemos el ejercicio de combinar azul con rojo, da verde, no amarillo...

Es todo el punto, rojo y azul no dan amarillo. Ese es el punto.

- Has contado que, a donde vayas, siempre llegas tu guitarra, para poder componer. ¿Compusiste algo a tu paso por el Perú?

Tristemente estuve muy poco tiempo en Perú. Pero me encantaría poder regresar. Estuve un día para el show. No tuve tiempo de producir ni de escribir nada, pero ojalá para la próxima, yo sé que sí, porque Lima, el malecón, lo gris de la ciudad me inspira como algo muy melancólico y bonito. Amé Perú, amé la comida y a la gente. Fue muy bonito ir y espero volver.

- Finalmente, ¿qué nos adelanta “Amarillo” de tu nueva etapa?, ¿será algo más pop?

Me encanta que con “Amarillo” pude contar la historia de esta canción desde un lado más divertido, más pop, por decirlo así, pero no es un pop plano, hay mucha mezcla de folk, rock y synth pop, más que todo en el disco, y me gustaría seguir jugando con eso.

