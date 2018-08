John Lennon: asesino del músico busca de nuevo salir en libertad

Mark David Chapman, el hombre que mató a John Lennon, buscará nuevamente la libertad condicional. El estadounidense se presentará ante una junta de libertad condicional de Nueva York la próxima semana, en el que será su décimo intento por ser liberado.

Tras la junta, se espera que una decisión sea tomada en las dos semanas siguientes a la audiencia.

Chapman, de 63 años, cumple una sentencia de cadena perpetua en el centro correccional de Wende en el oeste de Nueva York. Mató a tiros al ex Beatle fuera del edificio de apartamentos donde éste vivía en Manhattan el 8 de diciembre de 1980.

La junta estatal de libertad condicional negó la petición de Chapman hace dos años.

Al tomar esa decisión, la junta señaló que Chapman ha descrito desde entonces el asesinato como un acto "egoísta y malvado", pero determinó que debía permanecer tras las rejas en parte por la naturaleza premeditada y "ávida de fama" de su crimen.

Quería ser famoso

Mark David Chapman confesó alguna vez, decía tener una "mente psicópata" y que ello lo llevó a asesinar a sangre fría a John Lennon, sumando que "quería ser famoso en todo el mundo por este asesinato".

"Él (John Lennon) salió de su casa y esto es una parte que realmente lamento que haya sucedido. Él salió y yo tenía su álbum con una pluma y le pedí que me firmara el álbum. Se tomó su tiempo. Me preguntó si quería otra cosa. Su esposa había salido con él, estaba esperando en una limusina y eso es algo que a menudo reflexiono sobre cómo era tan decente con un extraño. Firmó el álbum y me lo devolvió, luego entró a la limusina", confesó Chapman durante una evaluación de la comisión tribunal sobre las causas que lo llevaron a cometer su crimen, de acuerdo a lo revelado por The Telegraph en 2016, a 36 años de la muerte del músico inglés.

(Fuente: El Universal de México)