La exitosa banda Menudo regresa al Perú después de varios años para ofrecer un único gran concierto este sábado 29 de octubre en la Explanada Olguín de Surco como parte de su tour “Súbete A Mi Moto”. Los integrantes que llegan esta vez a Lima serán Johnny Lozada, Miguel Cancel y Ricky Meléndez.

Esta gira llega a nuestro país después de recorrer otros países como Estados Unidos, México, Puerto Rico y Venezuela. Después de Perú, el tour continuará por otros países de Latinoamérica y por diferentes ciudades de Estados Unidos. Más información, aquí.

Los preparativos

Dea Promotora, la empresa encargada de organizar el evento, dio a conocer que Johnny Lozada, Miguel Cancel y Ricky Meléndez de Menudo ya se encuentran en Lima desde la noche del último jueves.

En la presentación que se realizará este sábado 29 de octubre, los artistas de Menudo ofrecerán un concierto de casi dos horas, donde ofrecerán lo mejor de su repertorio acompañados por una banda de músicos puertorriqueños, dirigida por el productor y director musical José ‘El Profe’ Gómez.

En Instagram, la organizadora del concierto también compartió algunas imágenes de cómo va quedando el escenario donde se presentará Menudo este sábado. “Ya va quedando todo listo para el concierto del año! El “Súbete a mi moto” Tour llega este sábado a la Explanada Olguín para llevarnos a los años mágicos de nuestras vidas. No te lo puedes perder”, destacó.

Éxitos de Menudo como “Y yo no bailo”, “Mi banda toca el rock”, “Cuándo”, “Claridad”, “Súbete a mi moto”, “Cámbiale las pilas”, “Clara”, “Lluvia”, “Dulces besos”, “Rock T.V.” formarán parte del repertorio musical.

Las entradas para ver el show de Menudo en Lima se encuentran a la venta en Teleticket. Los precios oscilan entre los S/154 y S/418 (con descuento ‘Súbete a mi moto’ válido hasta el 29/9/2022).

Conoce a Menudo

Asimismo, se conoció que los integrantes de menudo realizarán un Meet & Greet con sus seguidores peruanos. Los cupos son limitados. “Conoce y comparte un momento único e inolvidable con tus artistas favoritos. Aprovecha esta oportunidad para estar cerca de tus ídolos de siempre”, escribió la organizadora en Instagram.

Si un fanático de Menuda desea acceder a esta reunión, debe escribir a contacto@deapromotora.com.pe

¿Qué opina Menudo de Perú?

La última vez que Menudo estuvo en Lima fue en 2013. Y ahora, después de la paralización de su gira a raíz de la pandemia, el grupo retoma sus actividades musicales y están próximos a reencontrarse con sus fanáticos peruanos.

Johnny Lozada conversó con El Comercio sobre su mejor memoria de Perú. “Recuerdo el momento en que visitamos Machu Picchu, fue en nuestra primera visita al Perú, me marcó mucho, hasta ahora. En ese tiempo las excavaciones no habían acabado y tengo fotos, cuando le cuento a la gente no me cree. Antes lucía diferente, fue emocionante, me encanta ese lugar, es un lugar al que quiero volver siempre”, resaltó.