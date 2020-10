El cantautor estadounidense Johnny Nash, conocido por su tema “I Can See Clearly Now” (1972), falleció este martes en su casa de Los Ángeles a los 80 años de edad, según comunicó su hijo a la cadena CBS.

Nash, quien dedicó su vida entera a la música, nació en Houston y empezó desde pequeño a cantar en una iglesia. Hizo su debut con el sencillo “A teenager Sings the Blues”.

Su primer éxito se dio con la canción “A very Special Love” en 1958, pero “I can see clearly now” fue el tema que lo llevó a vender más de un millón de copias alcanzando el Billboard Hot 100 el 4 de noviembre de 1972. Permaneció en dicho listado por cuatro semanas.

Además de la música, en 1971 coprotagonizó la película sueca Vill så gärna tro, dirigida por Gunnar Höglund.

En el 2006 se conoció que Nash cantaba en SugarHill Recording Studios y Tierra Studios. También que estaba trabajando en transferir cintas analógicas de sus canciones a formatos digitales.

