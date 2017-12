Kim Jong Hyun, más conocido como Jonghyun, falleció la tarde del 18 de diciembre pasado en Seúl, Corea del Sur, en lo que se determinó suicidio por inhalación de monóxido de carbono. Su hermana, tras recibir preocupantes mensajes de texto de parte de la estrella, alertó a la policía. El artista fue trasladado dos horas después al hospital, pero durante el trayecto dejó de existir.

Al día siguiente, una de sus amigas cercanas, Jang Hee Yeon, conocida como la cantante Nine9 de la banda coreana Dear Cloud, publicaría la carta de despedida que su amigo Jonghyun le confiara y dejara encargada para difundir, un mes antes. En el escrito, ahora de dominio público, el fallecido artista describiría de manera muy personal la depresión severa por la que atravesaba.

Nine9, confidente de Jonghyun, escuchaba al artista y se daban apoyo mutuo, y el joven de 27 años le confió sus últimas palabras en una carta, apenas días antes de los últimos dos conciertos que diera la estrella el 9 y 10 de diciembre.

(Foto: Allkpop) (Foto: Allkpop)

En el concierto, el cual concluyó exitoso, los fans perciben en retrospectiva dos detalles tras la tragedia. Jonghyun estrenó allí, para su audiencia, su nuevo tema "Only One You Need" ("El único que necesitas" en inglés, o "Dolor Fantasma", en coreano). El joven describe la canción como hecha "para quienes pierden a un ser querido, buscando reconfortarlos". Al cierre del concierto, el teleprompter con la pauta de Jonghyun reza la fecha de su regreso en enero, pero este se abstiene de anunciar dicho mensaje.

Existieron también otras extrañas elecciones que podrían o no haber delatado gravedad en su condición. En julio de este año, en el concierto SMTown de SM Entertainment, Jonghyun despertaría controversia por el atuendo que utilizaría. La chaqueta de diseñador que llevaba con un estampado inusual: la carta manuscrita de suicidio de Kurt Cobain quien, por coincidencia o no, también se quitaría la vida por las presiones del éxito y negativa imagen de sí mismo.

(Foto: Koreaboo) (Foto: Koreaboo)

Fans del ídolo reconocieron también la simbología en uno de los recientes tatuajes que este se hizo, la imagen de un perro negro, junto al mensaje: "¡Cuidado! tengo un perro negro. Si tocas, ¡serás mordido!". Un "perro negro" es comúnmente usado como metáfora y símbolo de la depresión. Viene de Winston Churchill, quien batalló la depresión a lo largo de su vida, y se refirió a ella como su "perro negro". El tatuador de Jonghyun, Park Karo, reveló hace poco el último tatuaje que este le había pedido realizar, la palabra: "BYE."

Una publicación compartida de @jonghyun.948 el Jun 19, 2017 at 2:45 PDT

Algunos de sus últimos temas también darían cuenta de su situación. La cantante Lee Hi busca dar sentido a la situación y menciona sobre "Breathe", canción compuesta por Jonghyun para ella: "Quizá era lo que él mismo deseaba escuchar de alguien".

Algunas líneas recuerdan a su carta final: "Está bien si te quedaste sin aliento, nadie te culpará, está bien cometer errores a veces. Está bien, te abrazaré, realmente hiciste un buen trabajo". Similar sucede en las letras de su single "End of a Day": "Hiciste un buen trabajo hoy, trabajaste muy duro".

En una reseña de su último single, "Lonely", el portal Koreaboo incluso describiría meses atrás: "El video toma un giro oscuro con Jonghyun vestido a rayas, como preso por la memoria del amor perdido, en la bañera, con los brazos marcados del contar de los días sin "ella". La escena parece como si fuera a cortarse las muñecas en vez de solo bañarse. El clip repasa las escenas de soledad, y finaliza mientras Jonghyun se deja hundir en la bañera, y reaparece frente al mar, con el cabello agitado por el viento."

Finalmente, una de las últimas actividades de Jonghyun en Internet sería la transmisión en vivo de Instagram que hiciera para sus fans en octubre. En él, el joven artista comenta sentirse "aletargado", y que desea mantenerse ocupado y recargarse. Un fan pregunta por sus planes de navidad, y este no responde. Durante su despedida, sus fans deducen actualmente que este se encontraba al borde de las lágrimas.

Su última publicación, hecha el 20 de noviembre, son las letras de "Beside You", canción nueva de Dear Cloud, banda de su amiga. "Pensé en algo, acurrucado solo en un cuarto oscuro. Cuando te arrepientas de dejar a todos, ten los suspiros y las heridas detenidas. Solo rezo porque no sufras, solo rezo porque seas feliz. Por favor no estés solo en la oscuridad. No te tortures. No me culpes. Por favor."