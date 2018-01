Un mes después de la partida de Jonghyun, quien fuera principal vocalista del grupo surcoreano SHINee, el sello de la agrupación, SM Entertainment, anunció que realizará el lanzamiento póstumo del último disco que el artista finalizara de grabar antes de su deceso. El proyecto, que llevará por título "Poet | Artist", fue grabado en los últimos meses que antecedieron al fallecimiento de la joven estrella.

Junto a su videoclip, el álbum será lanzado de forma digital el 23 de enero al mediodía, hora coreana (10 p.m. hora de Perú), y estará disponible de forma física un día después. Los ingresos serán destinados a la madre de la estrella K-Pop y a la creación de una fundación de ayuda a personas en circunstancias difíciles, de acuerdo a un comunicado de SM Entertainment del pasado viernes 19 de enero.

종현 앨범 발매 공지사항 입니다.

'Poet | Artist'

음원/MV: 2018.01.23 12PM KST

음반: 2018.01.24 pic.twitter.com/D4C5xUuqIN — SHINee (@SHINee) 19 de enero de 2018

La publicación en coreano reza: "Hola, este es SM Entertainment. Queremos hacer de conocimiento a todos aquellos que amaron a Jonghyun y su música, sobre el lanzamiento de su álbum. Revelaremos el material en el cual Jonghyun trabajó durante los últimos meses, el cual estaba programado para su publicación con la llegada del nuevo año".

"'Poet | Artist' será liberado online el 23 de enero al mediodía, hora coreana, junto al video, y el álbum físico estará disponible el 24. Esperamos el corazón de Jonghyun llegue a todos ustedes, pues este amó la música más que nadie y se comunicaba a través de ella.

Todo lo recaudado será entregado a la madre de Jonghyun y a aquellos en necesidad. Gracias.", finaliza la agencia.

El arte de la portada para el disco de Jonghyun también ha sido revelada. La imagen muestra al cantante y compositor de perfil, cabello rubio y suéter rojo, mientras observa fuera de la toma. SM Entertainment publicó también la lista de canciones de "Poet | Artist".

1. 빛이 나 (Shinin’)

2. 환상통 (Only One You Need)

3. 와플 (#Hashtag)

4. 기름때 (Grease)

5. Take The Dive

6. 사람 구경 중 (Sightseeing)

7. Rewind

8. 하루만이라도 (Just for a day)

9. 어떤 기분이 들까 (I’m So Curious)

10. Sentimental

11. 우린 봄이 오기 전에 (Before Our Spring)

(Foto: Yes24/Koreaboo) (Foto: Yes24/Koreaboo)

Jonghyun falleció a los 27 años el pasado 18 de diciembre en lo que se determinó un suicidio, a puertas de su décimo aniversario como miembro de uno de los actos más emblemáticos del pop coreano. El artista sería considerado uno de los vocalistas más talentosos de la escena musical de su país, además de solista y prolífico compositor. Su muerte sacudió el mundo del K-Pop y abrió discusiones sobre generar conciencia en cuanto a salud mental en Corea del Sur.

El disco será lanzado un mes antes de que SHINee retome actividades con el inicio de su próxima gira por Japón. Los cuatro miembros del grupo se dirigieron públicamente a sus seguidores por primera vez, desde la partida de Jonghyun, el 8 de enero, mediante cartas manuscritas a su dedicada fanaticada, 'ShaWol' ("SHINee World"), como a todos quienes apoyaron al grupo en el difícil momento.