El último videoclip de Jonghyun, vocalista de la agrupación surcoreana SHINee, fue subido a YouTube esta semana. El álbum completo "Poet | Artist" del que se desprende el single "Shinin'", se encontró disponible de manera virtual desde una hora antes de la publicación del video.

El clip de Jonghyun, fallecido en diciembre del 2017, fue descrito antes por miembros de su producción como una alegre explosión de color que mostraba el amor del ídolo por la música. La agencia de SHINee, SM Entertainment, declaró que lo recaudado por el lanzamiento será destinado a la madre del artista y a la creación de una fundación de apoyo a personas en dificultad.

Junto al último clip, recopilamos en una lista algunos de los momentos más brillantes de la carrera musical de Kim Jonghyun, entre temas esenciales, destacados y sus más memorables.

1. Jonghyun - "She Is" (2016)

Vibrante single de la carrera solista de Jonghyun, de suaves arreglos electro y estética noventera. Una de sus composiciones más alegres, en cuyas letras declara amor hacia alguien "tal y como es".

2. SHINee - "Dream Girl" (2013)

Descrito como un track 'acid-electrofunk', es uno de sus singles más logrados. Tema promocional del disco "The Misconceptions of You".

3. S.M. The Ballad - "Miss You" (2010)

Creado por la unidad especial de vocalistas de SM Entertainment del que Jonghyun formó parte. Para sus fans, el video es conmovedor.

4. SHINee - "Everybody" (2013)

De enérgica coreografía, es considerado un video experimental para su época. Evoca a antiguas melodías de videojuego y logra lo que solicita en su infeccioso coro: que todos despierten.

5. SHINee - "Sherlock" (2012)

​Uno de sus singles más recordados en el mundo del K-Pop, muestra las habilidades de baile de Jonghyun.

6. SHINee - "Married to the Music" (2015)

Descrito como 'funky disco' y altamente bailable, es parte de la etapa de madurez de la agrupación donde dan una de sus actuaciones menos convencionales.

7. Jonghyun - "Crazy (Guilty Pleasure)"

​El debut como solista del hábil vocalista y compositor, muestra el costado más oscuro de la psique del artista.

8. SHINee - "Lucifer" (2010)

De los singles más representativos del K-Pop y la ola coreana o 'hallyu'. Fue hasta hace poco su video más visto en YouTube.

9. SHINee - "Stand By Me" (2009)

Mención especial al tema de Jonghyun y compañía que formó parte del soundtrack del famoso drama coreano "Boys Over Flowers". Si viste la serie, el estribillo de esta canción te será por demás familiar.

10. Jonghyun - "Lonely (feat. Taeyeon)" (2017)

Último single que el ídolo lanzó en vida junto a su amiga de Girls' Generation y colega en SM Entertainment​. El tema fue visto como expresión de una tristeza pasajera, pero reflejo más que ello.

11. SHINee - "View" (2015)

El regreso del quinteto con disco coreano desde "Everybody" en 2013​, de sonido deep-house y tecno. De atmósfera jovial, fresca y veraniega junto a letras compuestas por el mismo Kim Jonghyun.

12. SHINee - "Ring Ding Dong" (2009)

Su clip más visto a la fecha y de las canciones más famosas del K-Pop. Por su repetitivo estribillo, el tema fue prohibido de ser oído antes de exámenes de admisión en Corea del Sur.

Bonus: Lee Hi - "Breathe"

Uno de los sencillos más exitosos de la cantante coreana Lee Hi, composición realizada por Jonghyun. Con letras que buscan reconfortar a quien la oye, algunas de sus frases se repitieron de forma similar en otros temas como la conmovedora "End of a Day" e incluso la carta de despedida del artista.