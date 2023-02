Tras cinco años de ausencia, Jorge Drexler regresa a Lima este 23 de febrero en un esperado concierto. Se trata de una parada en su tour para presentar su nuevo álbum “Tinta y Tiempo”, disco escrito en pandemia que recientemente triunfó en los Latin Grammy 2022.

El cantautor uruguayo visitó por última vez el Perú en 2018 como parte de la presentación de su álbum “Salvavidas de Hielo”, con dos exitosas presentaciones en el Gran Teatro Nacional y una fecha adicional en Arequipa.

Ahora Drexler retorna a tierra peruana con el Anfiteatro del Parque de la Exposición como lugar del reencuentro, antes de continuar su gira por República Dominicana, Ecuador, España y el Reino Unido.

En reciente conversación con El Comercio, el cantautor confesó las dificultades que le causó la composición de “Tinta y Tiempo” durante la pandemia, momentos en que se vio forzado a distanciarse de las otras personas.

“‘Tinta y tiempo’ es especial por ese bloqueo compositivo que tuve, que fue algo progresivo. Al principio empecé escribiendo, pero luego el bloqueo se fue instalando y quedé como empantanado con un bloqueo compositivo y creativo en general. Tenía ideas, tenía ambiciones, pero no sabía cómo ponerlas en escena, cómo terminarlas o cómo arreglarlas, porque me faltaba el estímulo de otra persona”, afirmó. “Y ‘Tinta y tiempo’ es también una canción que escribo y es como un ‘auto-mantra’ en pleno bloqueo. Me lo repito intentando combatir la impaciencia que me entraba.”

Drexler llegará con un nuevo y original espectáculo, acompañado en el escenario por Borja Barrueta (batería), Meritxell Neddermann (teclados y voces), Javier Calequi (guitarra y voces), Carles “Campi” Campón (bajo y programaciones), Alana Sinkëy y Miryam Latrece (voces).

¿Dónde y cuándo será el concierto?

Jorge Drexler se presentará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición este 23 de febrero.

Según información compartida en las Stories del cantautor, los asistentes al concierto podrán ingresar a la instancia a partir de las 7:15 p.m., aunque el concierto iniciará a las 9 p.m.

Las personas que lleguen más temprano serán recompensadas a las 7 p.m. con un espectáculo del cantante Carlos Cruzalegui en el patio de comida de la instancia.

Entradas todavía disponibles en Teleticket.