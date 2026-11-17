José Alberto “El Canario” llegará a Lima para celebrar sus 50 años de trayectoria artística. El cantante dominicano ofrecerá un concierto el sábado 16 de enero de 2027 en la Explanada del Parque de la Exposición, donde interpretará parte del repertorio que ha marcado su recorrido por la música tropical.

Durante cinco décadas, el intérprete ha desarrollado una carrera vinculada a la salsa, con presentaciones en escenarios de América, Europa y otros mercados internacionales. Su propuesta musical lo ha mantenido como uno de los representantes del género, con canciones que forman parte de su trayectoria artística.

Entre los temas que integran su repertorio destacan “Discúlpeme señora”, “Sueño contigo”, “Mis amores” y “Bailemos otra vez”, canciones que serán parte de esta presentación conmemorativa.

José Alberto “El Canario” asegura que la salsa no morirá porque le gusta a los jóvenes. (Foto: AFP)

El concierto también permitirá repasar las diferentes etapas de la carrera de José Alberto “El Canario”, reconocido por su trabajo como cantante y sonero dentro de la escena musical latina.

Venta de entradas

Las entradas para el concierto de José Alberto “El Canario” en Lima se pueden adquirir a través de Teleticket y se distribuirán en tres sectores: Platinum Asientos, VIP Asientos y General.

Cabe mencionar que, durante los días de preventa, el público podrá adquirir sus entradas con un 30% de descuento con cualquier medio de pago, una oportunidad ideal para asegurar un lugar en esta gran celebración musical.

De esta manera, el artista incluirá a Lima en las actividades por sus cinco décadas de trayectoria musical, en una presentación dedicada a su repertorio y a la historia de la salsa.