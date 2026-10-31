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Resumen

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José Escajadillo, autor de clásicos como “Jamás impedirás” y “Que somos amantes”, recuerda las historias que marcaron su carrera y reflexiona sobre el legado que espera dejar a sus 83 años. (Foto: Rochi León)
José Escajadillo, autor de clásicos como “Jamás impedirás” y “Que somos amantes”, recuerda las historias que marcaron su carrera y reflexiona sobre el legado que espera dejar a sus 83 años. (Foto: Rochi León)
/ Rochi León
Por Sonia del Águila

José Escajadillo Farro (Monsefú, 1942) tenía 23 años cuando, frustrado porque ninguna de sus 80 canciones conseguía abrirle las puertas de la música, decidió quemarlas entre lágrimas. Pensó en abandonar su sueño, regresar a Monsefú y retomar sus estudios de Medicina. Sin embargo, aquella misma madrugada despertó con la letra y melodía de el vals que cambiaría su historia para siempre.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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