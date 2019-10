José José y Camilo Sesto fueron dos de las voces más aclamadas de la música en español. Sin embargo, cuando en vida cruzaron caminos, no siempre fue de la manera más grata. Según recuerda el diario mexicano “El Universal”, cuando ‘El príncipe de la canción’ ya era una megaestrella en América Latina, se propuso ingresar al mercado español con el tema “Si me dejas ahora”, pero un movimiento inesperado del cantautor alicantino complicó su cometido.

En 1982, José José contó al citado periódico la desagradable experiencia que le hizo valorar aún más el cariño del público mexicano, pues en España pensaron que se estaba “robando” la creación musical de Camilo Sesto.

“Una anécdota que me pasó una vez en España, fue en una estación de radio. Me iban a entrevistar. ¿Saben cuánto duró la entrevista? Ni siquiera cinco minutos, nada más me dijeron que me estaba pirateando una melodía de Camilo Sesto, que si no me daba vergüenza. Pusieron una parte de mi disco y a los pocos segundos de que estaba sonando, ¡pum!, que la cortan... Por eso me da igual ir a España o no. En México está la mina de oro para todo artista que habla y canta en español y yo me siento como un profeta en su tierra”, expresó.

La molestia de José José se debía a que tres años antes, Camilo le había dado, de manera exclusiva, la canción “Si me dejas ahora”, para que con ella se diera a conocer en Madrid, sin embargo, esto no ocurrió.

En octubre de 1980, este diario reportó la confrontación entre estos dos famosos que entonces grababan en la compañía disquera Ariola. “Camilo Sesto cerró el mercado español a nuestro José José”, se lee en la nota que explicaba cuando en 1979, Camilo expresó en una conferencia de prensa que había escrito el tema exclusivamente para José José, quien lo grabó en 1979 y lo convirtió en un éxito en Centro y Sudamérica.

En aquella ocasión, el señor Fernando Hernández, director general de Ariola en México, dijo que con esa canción buscaría introducir a José José en el mercado español. El tiempo pasó, Camilo regresó a España y lo primero que hizo fue grabar “Si me dejas ahora”, la cual incluyó en un disco de larga duración que salió inmediatamente al mercado en España. El tema se escuchó en aquella ciudad en la voz de Camilo, por lo que José José ya no tuvo oportunidad de conquistar, en ese momento, el mercado español.

Durante una visita a México por una comida ofrecida por la compañía Ariola, Camilo negó que él le hubiera cerrado el mercado español a José José, sólo admitió que había grabado la canción “porque le dio la gana hacerlo”, respuesta que fue criticada por la prensa. La actitud de Camilo fue tomada por muchos como de “mala fe”, pues además de lo ocurrido en España, cuando viajó a Sudamérica, intentó promover el tema, pero el público ya lo conocía en voz de José José.

El intérprete de “El triste”, expresó su desconcierto por la actitud de Camilo y su molestia con la compañía discográfica.

“Camilo Sesto me dio su canción supuestamente exclusiva para mí, la grabé y afortunadamente tuvo mucha aceptación. En Ariola me dijeron que con ese tema tratarían de que yo entrara en el mercado español y en ello confié”, reveló en una charla en 1980.

José José lamentó que el intérprete de “Perdóname” hubiera faltado a un compromiso de amigos, pero reconoció que no habían firmado legalmente ningún acuerdo, y aclaró la versión que lo señalaba a él como el culpable de la situación por su falta de disposición y tiempo.

“Sin embargo, al poco tiempo que hice mi grabación me enteré de que Camilo la había sacado en España; con ello faltó a un compromiso moral, de compañeros y amigos que existía, aunque bien no había nada firmado al respecto. Me cerró por el momento las puertas de España. Supe también que en una comida que dieron a Camilo el señor Fernando Hernández, director general de mi grabadora dijo que se había trabajado en España porque yo no tenía tiempo. Eso es totalmente falso. Yo nunca pongo objeciones cuando de trabajar se trata, soy el hombre mejor dispuesto a la labor de promoción porque me interesa mucho mi carrera”, aseveró.

El “Príncipe de la canción” estaba seguro que podía conquistar España, sólo era cuestión de que le dieran la oportunidad, pues hasta ese momento, material que enviaba le era devuelto sin siquiera abrirlo.

“No me interesa tanto el mercado español como gustar y conquistar el público de España y creo que puedo hacerlo, pero que no digan que no he trabajado por conseguir ese objetivo”.

A pesar de lo ocurrido, José José siempre reconoció el talento de Camilo Sesto. “En cuanto a Camilo, lo admiro como compositor, que me parece extraordinario, pero nada más”, expresó entonces.

“Si me dejas ahora” sonaba en todas las estaciones de radio en México, era uno de los tema más solicitados, y se mantuvo en la cúspide de las listas de popularidad durante varias semanas; aunque José José deseaba brillar también del otro lado del mundo, nunca dudó que quien triunfaba en México prácticamente ya había triunfado en todo el mundo.

“México es cuna de la música más bella del mundo, pues quien triunfa en nuestro país, lo puede hacer también en Nueva York, España, Los Ángeles o cualquier parte”, dijo el artista.

(Fuente: El texto original es de Reyna Avendaño, de El Universal de México/ GDA)