José Luis Madueño se reinventa: debuta como cantante solista

José Luis Madueño creció entre artistas. Se nutrió de arte y respiró música todo el tiempo. Aprendió a tocar piano antes de acabar la primaria y sus principales recuerdos de niñez están relacionados a interminables tertulias organizadas por su padre, el compositor y director de orquesta Jorge Madueño Romero, en las que participaban célebres músicos y novelistas peruanos.

“En mi casa se hacían reuniones casi todos los fines de semana. Félix Casaverde, Chabuca Granda, el novelista Manuel Scorza y el poeta César Calvo se reunían con mi padre. Era niño, tenía como seis años, me levantaba de mi cama y desde la escalera me gustaba ver lo que hacían. Sabían cómo pasarla bien", refiere el artista nacional, cultor de diversos géneros musicales dentro de los que destacan la música afroperuana y andina, el jazz y el world music.

NUEVO CAPÍTULO

A través de su sello Quinto Pulso, Madueño lanzó “Madre, estás en mí”, un nuevo sencillo dedicado a las mamás. Una producción que marca el debut del artista como vocalista solista, en el que resalta el amor, gratitud y “reciprocidad con la madre”.

“Siempre he estado en los pianos, en los instrumentos, en la música instrumental, pero ahora estoy entrando a la línea de los cantantes”, señala el responsable de bandas emblemáticas como “Wayruro”.

“Compuse ‘Estás en mí’ un día antes del Día de la madre del 2017. Mi idea era sacar un videoclip sencillo en el que ni siquiera iba a salir yo, menos mi mamá", aclara José Luis Madueño.

José Luis Madueño interpreta "Madre, estás en mí". (Video: YouTube)

En esta nueva etapa de su carrera artística, el responsable de producciones como “Chilcano”, “Flight of the Condor” y “Navidad Afroandina" espera conquistar a un público nuevo y heterogéneo.

“De hecho hay mucha gente que reconoce mi nombre gracias a todo lo que he hecho. Otros no me reconocen y dicen: ‘debe ser alguien de Pelo Madueño’, no saben quién soy. Espero conquistar a ese público”, destaca el artista nacional

José Luis ha heredado el talento artístico de su padre. Desde hace años explora diversos géneros, entre los que sobresale la música afroperuana, andina, jazz y world music.

“Empecé muy chico, a los 14 años, a tocar profesionalmente. He viajado con mi música por casi todo Sudamérica, Norteamérica y Europa. Asia todavía no conozco”, destaca.

Además de cantante solista, José Luis se ha desarrollado como pianista, productor, compositor y arreglista en producciones discográficas, conciertos, cine, danza, teatro y televisión.

Con sus composiciones, busca transformar una realidad desequilibrada en una balanceada y generar consciencia en la sociedad sobre el cuidado del medio ambiente.

A través de discos publicados y conciertos, Madueño ha llevado a la música peruana a otras esferas colocándose en la vanguardia y no descarta grabar con su popular hermano Pelo Madueño.

"No hemos conversado (con Jorge 'Pelo' Madueño) para hacer algo juntos, pero hace menos de un mes, en el cumpleaños de mi madre, canté con mis hermanos Pelo, Rocío y Claudia, la menor. No lo habíamos hecho nunca", destaca.